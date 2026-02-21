Luz verde al proyecto que permitirá recuperar la imagen original del presbiterio de la Catedral de Málaga

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga ha informado favorablemente el proyecto presentado por el Cabildo catedralicio para el desmontaje de la tarima del Presbiterio de la Catedral de Málaga, y que permitirá recuperar su estado original.

Recuperación del estado original

El Cabildo quiere impulsar esta actuación para proceder a la limpieza del presbiterio y efectuar una evaluación de su estado original, que se pretende recuperar.

El proyecto se acompaña de planos y de un detalle axonométrico del estado actual y del estado reformado del presbiterio, así como de fotografías de las principales patologías identificadas y de una comparación entre la situación actual del presbiterio y una fotografía histórica en la que se muestra su estado original, que se pretende recuperar. Tras el análisis de la documentación técnica aportada, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga considera que la intervención proyectada no supone alteraciones en los valores patrimoniales del inmueble protegido.

Las actuaciones previstas se limitan a la eliminación de un elemento reversible, incorporado hace aproximadamente dos décadas, que actualmente aparece como disonante y altera la percepción arquitectónica y espacial del altar, con el fin de repristinar la imagen original del presbiterio de la Catedral de Málaga.

Bien de Interés Cultural

El informe favorable de la Comisión era un paso previo necesario a cualquier actuación en la Catedral, al ser el edificio un Bien de Interés Cultural (BIC) y al ubicarse también en el Conjunto Histórico de Málaga. La documentación del proyecto presentada ante la Delegación Territorial de Cultura y Deporte recoge una reseña histórica del Altar Mayor de la Catedral y la descripción de la ampliación del presbiterio.

En ella se indica que en 2008 se llevó a cabo esa ampliación debido a la insuficiente extensión de la superficie de éste. La intervención supuso la instalación de una tarima compuesta por una estructura metálica tubular de acero galvanizado de 40 x 40 mm, configurada como una estructura reticular de 1 m de altura. Encima de dicha estructura se instaló un tablero de fibras de madera de densidad media, sobre la cual se dispuso una tarima machihembrada del mismo material con un acabado plástico de imitación a madera.

Tal como se formula en el proyecto “con esta intervención se recuperará la topografía original del presbiterio, restituyendo la percepción espacial histórica del conjunto y reponiendo la lectura arquitectónica y litúrgica que el cuerpo añadido había distorsionado”.