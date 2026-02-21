Málaga acoge el III Global Innopolis Network Forum con el objetivo de reforzar la cooperación mundial

La Global Innopolis Network Initiative (GINI), una red internacional de ciudades y regiones que promueve la innovación científica, tecnológica y urbana, ha elegido Málaga para albergar el III 'Global Innopolis Forum', la Asamblea de Líderes de Alto Nivel y cuatro talleres y mesas redondas de los grupos de acción centrados en colaboración universitaria, inversión internacional, I+D e IA. Así, este encuentro internacional tendrá lugar y participará activamente en el marco de Transfiere 2026, el principal foro europeo de I+D e innovación, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 24 al 26 de febrero.

Expositor en el Foro Transfiere

GINI contará con un expositor en la próxima edición del foro Transfiere, que se celebra en Fycma en Málaga, y en el que se dará a conocer a los representantes de las seis ciudades y regiones miembro y se explorarán oportunidades de colaboración.

Además, durante el 'Global Innopolis Forum', el 24 de febrero, de 15.45 a 17.00, en el escenario principal Ágora de Transfiere, los participantes escucharán a expertos destacados como son Heung-Soo Park, presidente del National NanoFab Center de Daejeon; y Herbert Waldmann, director del Max Planck Institute of Molecular Physiology de Dortmund.

Además, GINI no es solo un foro de discusión; es un motor de aplicación práctica, organizando cuatro talleres y mesas redondas para el intercambio de conocimiento en el estand de Transfiere en Fycma

El martes 24 de febrero, entre las 10 y las 11 de la mañana está previsto el taller "Colaboración deep-tech entre Hanbat National University y UMA"; y de 12.40 a 14.20 horas, "Winning Together" - Estrategias para inversión internacional y atracción de negocios.

El miércoles, 25 de febrero, desde las 19.15 hasta las 11.30 horas, está prevista la mesa redonda de I+D "Explorando sinergias para proyectos conjuntos globales y financiación internacional/Horizon Europe"; y de 11.45 a 13.25, el taller "Simposio de IA - Escalando soluciones de IA desde pilotos locales a mercados globales".

Sobre GINI

Desde su fundación en 2023, GINI reúne a ciudades y regiones de tamaño similar de todo el mundo referentes en I+D+i, incluyendo a Daejeon (Corea del Sur), Dortmund (Alemania), Málaga (España), Montgomery County (Maryland, EEUU), Quebec (Canadá) y Seattle (Washington, EEUU).

Cada dos años, GINI se reúne presencialmente para el Global Innopolis Forum. Este 2026, la red recibirá en Málaga a alcaldes, autoridades municipales, universidades y empresas de todas las ciudades y regiones miembro, con 43 participantes de Daejeon, diez de Dortmund y siete de Quebec, junto con representantes de Montgomery County y Seattle.

Bajo el lema "De la Visión Compartida a la Alianza Estratégica: Avanzando en la Colaboración Intergubernamental para la Innovación Global", GINI continuará promoviendo sus objetivos principales, entre ellos posicionarse como una red global de confianza y para ellos incrementar la visibilidad y credibilidad para ciudades y regiones que colaboran en desafíos globales de innovación.

También persiguen desarrollar un Modelo de Operación Sostenible garantizando la viabilidad a largo plazo mediante gobernanza equilibrada, responsabilidad compartida y planificación financiera sólida. Otro objetivo es fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento, y para ello promueven asociaciones basadas en la confianza, aprendizaje, diálogo y difusión de prácticas de impacto entre los miembros.

La columna vertebral científica de GINI está asegurada por sus miembros académicos de nivel mundial. La colaboración entre la Universidad de Málaga (UMA), Hanbat National University, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Chungnam National University, FH Dortmund y TU Dortmund garantiza que cada proyecto se base en investigación de vanguardia y desarrollo de talento, cerrando la brecha entre el laboratorio y el mercado.