Málaga instala monumentos con presupuesto municipal: 60.722 euros en siete actuaciones en el último lustro

Una ciudad se mide también por su memoria: por su capacidad de reconocer a quienes la hicieron crecer con su talento, su trabajo o su ejemplo. Honrar a sus hijos ilustres no es un gesto de nostalgia, sino de identidad y de futuro. El Ayuntamiento de Málaga ha llevado a cabo durante los últimos cinco años, al menos, siete actuaciones con las que ha pretendido recordar la figura de personalidades o instituciones. Monolitos, placas conmemorativas y estatuas instaladas en espacios públicos con cargo al presupuesto municipal, en iniciativas tramitadas por las áreas de Urbanismo y Coordinación de Distritos, con una inversión acumulada de 60.722 euros.

En este contexto de efervescencia por las esculturas gigantes de Ginés Serrán de Neptuno y Venus que el Puerto pretende instalar en la plaza de la Marina, y que tanta controversia genera entre los sectores sociales y culturales de la ciudad, no se trata de un dato meno. Además, hay que situarlo dentro de un contexto en que el propio Consistorio suele recordar cuando colectivos o asociaciones solicitan nuevos hitos en la calle, que lo habitual es que estas iniciativas se impulsen mediante promotores que asuman su financiación y tramiten los permisos necesarios.

El Ayuntamiento ha remitido al grupo municipal Con Málaga varios informes internos en los que, sin embargo, no explicita qué criterio se aplica para decidir cuándo el Consistorio paga y cuándo deriva el gasto a quien lo pide.

Por ejemplo, y aunque no figura en el listado, el monumento a Antonio de Canillas, ubicado en los jardines de la calle Alcazabilla (frente al Teatro Romano), que fue inaugurado el Martes Santo de la pasada Semana Santa, fue financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga, respondiendo a una petición directa de la familia del cantaor. El coste total fue compartido, por lo que el Consistorio aprobó en mayo de 2024 una modificación presupuestaria que incluía una partida de 12.100 euros destinada específicamente a esta escultura realizada en bronce por el escultor malagueño Juan Vega.

Vega es también el autor del monumento inaugurado en la Feria de 2022 en honor de Juan Rosa Mateo, El Pulga del Dúo Sacapuntas, instalada en la rotonda de las Tinajas, en el Real del Cortijo de Torres. En este caso, la escultura fue financiada gracias a galas benéficas impulsadas por Manuel Sarriá, que durante años ha promovido actuaciones para mantener viva la memoria de su compañero fallecido en 2002.

Porras, Sarriá, De la Torre, Vega y Díaz, ante el monumento de El Pulga, en el Real. / Ayuntamiento de Málaga

Intervenciones de Urbanismo: de Tabacalera a Martiricos

El informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo enumera cinco intervenciones con presupuesto y fecha. La de mayor cuantía es un monolito y la colocación de una escultura frente a Tabacalera, en la calle Pacífico, con un coste de 17.275,79 euros. Fue inaugurado en octubre de 2021. Se trata de la obra 'Triunfo del sol', del artista ruso Vasily Klyulin, una pieza de latón de 4,5 metros y 413 cm de diámetro. La obra llegó como donación/depósito vinculada a la Fundación Amigos del Museo Estatal Ruso (FAMER).

En diciembre de ese mismo año 2021 figura en el listado el traslado de la estatua de Ibn Gabirol, en la calle Alcazabilla, “para su mejor contemplación y realce”, con motivo del milenario de su nacimiento, por 5.260,10 euros.

Urbanismo también incluye el Monumento a la familia Orueta, con monolito de acero corten, grava, cimentación y placa, ubicado en el Parque de Málaga junto a calle Cortina del Muelle, por 9.027,25 euros, instalado entre los meses de julio yagosto de 2021.

Ya en 2022 se ejecuta la fabricación y colocación de una estrella en homenaje a Javier Imbroda, situada en calle Miguel de Mérida Nicolich, junto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, con un coste de 3.344,47 euros (enero de 2022), que forma parte de la galería de estrellas que existe en el bulevar.

Y en abril 2025 aparece el monolito conmemorativo por el 60 aniversario de la fábrica Citesa en Málaga, en el Parque José Antonio Frías (Parque de Martiricos), que incluye una estatua de bronce con forma de teléfono “modelo Heraldo”, el monolito y la placa, por 7.787,20 euros.

Homenaje a exempleados y directivos de Citesa / La Opinión

Distritos

Por su parte, el área de Coordinación de Distritos aporta una actuación adicional: trabajos realizados en noviembre de 2025 en el Paseo de la Farola para la colocación de la escultura vinculada al homenaje a Odón de Buen y del Cos (Medalla de la Ciudad y Hijo Adoptivo). La intervención consistió en el suministro e instalación de un monolito de granito como base, cimentación y tareas de anclaje, con un coste de 5.927,68 euros.

Plan 'Málaga hace historia'

Además de estos monumentos, el Ayuntamiento desarrolla a través del área de Cultura y Patrimonio Histórico el plan 'Málaga hace historia' una iniciativa diseñada para señalizar y dar visibilidad a los hitos, personajes ilustres y edificios singulares que han forjado la identidad de la ciudad.

A través de este programa, se han documentado por el Archivo Municipal 23 placas en distintos puntos de la ciudad:

La nueva placa de 'Málaga hace historia' en honor a Pepa Flores, Marisol / Alex Zea

¿Por qué unas se pagan y otras se rechazan?

Los informes describen actuaciones y cuantías, pero no responden a la pregunta de fondo: qué regla sigue el Ayuntamiento para decidir que determinados homenajes —monolitos, reubicaciones o elementos conmemorativos— se financien con dinero municipal mientras, en otros casos, se traslada a asociaciones o colectivos la necesidad de pagar la instalación y tramitar permisos.

La documentación oficial, tal como está, deja un “ángulo muerto” en la política municipal de monumentos: hay facturas, hay ubicaciones y fechas, pero falta lo esencial para despejar dudas y evitar agravios comparativos: criterios, procedimiento y motivación de cada caso.

Con Málaga, por ejemplo, lamenta que el pasado mes de diciembre la Junta Municipal de Distrito nº 7 Carretera de Cádiz respondiera a su solicitud que no plantea “ninguna objeción” a la instalación de un monolito en la plaza Brigadas Internacionales, aunque adviertía de que la iniciativa debe ser promovida y financiada por quien la propone. Así se recoge en la respuesta municipal al escrito presentado por Con Málaga con fecha 24 de noviembre, en el que el grupo preguntaba por la colocación del monumento conmemorativo en este enclave del distrito.

El distrito señala que el reconocimiento institucional a los voluntarios de las Brigadas Internacionales “se encuentra debidamente formalizado” desde hace décadas. En concreto, alude al acuerdo del Pleno municipal del 17 de julio de 1996, cuando se aprobó dedicar una calle de la ciudad a las Brigadas Internacionales coincidiendo con su 60 aniversario.