Los problemas de acceso por el temporal deja un 8% de cancelaciones en casas rurales de Málaga

El temporal que ha atravesado la provincia de Málaga y sus posteriores consecuencias en cuanto a movilidad y acceso a las viviendas se ha dejado sentir en el sector turístico. En cuanto al turismo rural, las cancelaciones en alojamientos ubicados en zonas afectadas han sido de un 8%.

Así lo han informado desde Ruralidays.com, plataforma de alquiler de viviendas rurales, quienes informan de que, a pesar de no haberse registrado incidencias en las casas rurales, si que hay inconvenientes en los accesos. Esto ha motivado el porcentaje de cancelaciones registrado desde principios de febrero.

Reservas para Semana Blanca

Sin embargo, el buen tiempo permitirá aumentar las reservas rurales durante la Semana Blanca, que comienza este fin de semana. Las previsiones que maneja la plataforma de turismo rural es que la ocupación ronde el 62%. Los principales mercados son el español, holandés, alemán y británico.

Noticias relacionadas

El Día de San Valentín, el pasado fin de semana, se registró una previsión del 60% de ocupación, sobre todo, en las comarcas de Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, las zonas preferidas en ese caso.