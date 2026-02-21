El restaurante de Málaga con ludoteca y monitores para comer gourmet mientras los niños juegan

Comida gourmet para degustar con calma mientras los niños se divierten jugando con monitores y toda clase de actividades y juegos. Esto es lo que ofrece uno de los restaurantes de Málaga más visitados por las familias por las amplias posibilidades gastronómicas y de ocio que ofrece tanto a adultos como a los más pequeños de la casa.

Este negocio que ha conseguido hacerse un lugar destacado entre padres y niños con sus comidas, tardeos, cenas y meriendas es el restaurante 'El Ojopatio', un establecimiento situado en el barrio malagueño de Teatinos que cuenta con su propia ludoteca.

Comida gourmet y ludoteca para los más pequeños

Y es que esté rincón de la capital permite que toda la familia tenga una completa jornada gracias a su carta cuidada, con toda clase de tapas y platos de calidad e innovación, además de diversas actividades para que los menores también disfruten del lugar.

De ese modo, este restaurante cuenta con su propia ludoteca con monitores en la que los bailes, talleres, pintacaras y juegos son un habitual, así como las fiestas temáticas según la época del año.

Un restaurante con toboganes y piscina de bolas en Málaga

Este enclave también dispone de diversos toboganes, piscina de bolas, mesas y materiales para que los niños pasen un día único mientras sus familiares se relajan con los mejores platos: "Mientras tú disfrutas de una comida tranquila, ellos se lo pasan en grande en un espacio pensado solo para ellos".

Además, desde 'El Ojopatio' afirman que "cada miembro de la familia encuentra su rincón" en su local, en el que cuentan con monitores que dinamizan la sala acristalada de la ludoteca para que "las familias puedan ver lo que hacen los niños" y los menores disfruten de "diversión asegurada".

Un restaurante que tiene diversas salas temáticas y su propio patio andaluz, así como una amplia carta con toda clase de platos para todos los gustos.

Tapas desde 3 euros en este restaurante de Teatinos

Así, entre su oferta culinaria destacan sus tapas desde 3 euros, como el mollete de pringá con un toque cítrico, la crestita de carne 'picantona' con salsa de la chef, el canelón de pollo o las lagrimitas de pollo.

A estos se suman su brioche de costillar con alioli de lima, cilantro y cebolla morada; el bao de secreto, la carrilada ibérica o la 'bombitas Tex-Mex'.

Entre los platos principales que se pueden degustar desde 13 euros se encuentran la burger 'Ojopatio', la 'veganburguer', el lagarto ibérico, la carrillada ibérica, el solomillo con foie, las entrañas angus premium o el vacío angus, entre otros.

Toda clase de platos y postres para toda la familia

De igual modo, el restaurante cuenta con variedad de pescados desde 17 euros, como el tartar de atún rojo, pulpo braseado, el lomo de bacalao o el salmón a la brasa con mango, así como arroces desde 14 euros y ensaladas desde 9 euros.

La carta también está especialmente pensada para los más pequeños, con platos desde 8,5 euros como croquetas, pollo a la plancha, filete de pollo empanado, arroz a la cubana o espaguetis.

Y para completar la comida, el negocio cuenta con una amplia variedad de postres desde 5,5 euros, como sus tartas caseras de red velvet, sacher, zanahoria o Nutella; así como su brownie con helado, coulant de chocolate, galleta rellena, milhojas con crema inglesa, cheesecake de pistacho o torrija con helado.

Dirección y horario de este restaurante familiar de Málaga

Además, también se puede acudir al lugar para disfrutar de sus meriendas y batidos en una jornada que combina la diversión de los más pequeños con la tranquilidad de los adultos.

Este restaurante familiar se encuentra en el número 14 de la avenida Plutarco y está abierto de lunes a domingo de 13.00 a 1.00 horas.