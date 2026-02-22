La DOP Miel de Málaga obtiene el aval europeo y suma nueve menciones de calidad en alimentos y bebidas

La nueva Denominación de Origen 'Miel de Málaga' obtiene el aval europeo respaldado por la Junta de Andalucía e impulsado por Apicultores de Málaga.

Alimento tradicional malagueño

La nueva DOP de la miel protege un alimento tradicional de la gastronomía malagueña que se elabora por toda la geografía de la provincia; si bien destaca que el 70% de las explotaciones apícolas se encuentran en áreas protegidas. La ubicación de las colmenas en los Parques Naturales de la Sierra de las Nieves, Montes de Málaga, Sierra de Grazalema y Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara aporta un valor añadido a la miel gracias a la riqueza floral de estas áreas, ha señalado la Junta en una nota.

La amplitud de su zona de producción, con diferentes características orográficas y climáticas, hace posible que la 'Miel de Málaga' comprenda un total de ocho variedades diferentes entre las que se encuentran una multifloral, seis monoflorales y una miel de mielada de bosque. En el caso de las monoflorales, la DOP protege mieles de castaño (Castanea sativa), de romero (Rosmarinus officinalis), de tomillo (Thymus sp.), de aguacate (Persea americana), de naranjo o azahar (Citrus sp.) y de eucalipto (Eucaliptus sp.).

El Consejo Regulador de la DOP 'Miel de Málaga', encargado del control de esta mención de calidad, tiene actualmente 12 empresas productoras y 11 envasadoras de miel inscritas. Desde su sede en la localidad de Colmenar, se encarga de la gestión y promoción de las ocho variedades de miel amparadas bajo el nuevo sello europeo. Asimismo, este órgano debe comprobar que los productos cumplen con los estándares de calidad establecidos en el pliego de condiciones de la denominación y hacer un seguimiento exhaustivo que garantice que el proceso de producción de las mieles se lleva a cabo en su totalidad en la provincia malagueña, desde su obtención en la colmena hasta su envasado y etiquetado.

Nueve denominaciones de origen

Este reconocimiento se une a otras figuras agroalimentarias malagueñas que habían obtenido el aval europeo. Concretamente, se comercializan ya en esta provincia vinos amparados por las DO 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', aceites de oliva virgen extra protegidos por la DOP 'Antequera', frutas acogidas al pliego de la DOP 'Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga', frutos desecados incluidos en la DOP 'Pasas de Málaga', productos acogidos a la DOP 'Aceituna Aloreña de Málaga' y conservas pesqueras de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) 'Caballa de Andalucía' y 'Melva de Andalucía'.

La comunidad cuenta ahora con dos Denominaciones de Origen Protegidas del sector apícola al estar ya reconocida anteriormente a nivel comunitario la DOP 'Miel de Granada'. Teniendo en cuenta todos los productos agroalimentarios y bebidas, el número de menciones de calidad diferenciadas de Andalucía con aval comunitario se eleva a 67. Esta cantidad supone casi el 16% del total de las 406 denominaciones agroalimentarias reconocidas en España.