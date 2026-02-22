Las intensas lluvias sitúan a la provincia de Málaga en niveles rojos de polen

Todas las comarcas de la provincia de Málaga, así como la totalidad de las situadas en suelo granadino, liderarán durante esta última semana de febrero los niveles de polen en España. Las intensas lluvias de este arranque del año y el estado del subsuelo, con los embalses de media por encima del 90%, con toda seguridad dispararán las afecciones a personas alérgicas, como relatan expertos de la Universidad de Córdoba que semanalmente realizan análisis para la Red Española de Aerobiología (REA).

En este momento, la concentración de granos de polen de ciprés aún puede aumentar. Pero el polen de ortigas ya se halla en niveles altos en Málaga. Con el paso de los días, y en base a los modelos predictivos de la propia Universidad de Córdoba, los niveles rojos se extenderán a otras zonas de Andalucía.

¿Por qué se ha producido esta situación justo en estas fechas? Debemos recordar que al florecimiento de determinadas variedades florales les han seguido días ya sin precipitaciones de consideración, pero marcados por el viento y la subida de temperaturas a ciertas horas del día. Esta coyuntura marca un antes y un después para afrontar el mes de marzo en una situación aún más preocupante para las personas con determinadas afecciones alérgicas.

Por el contrario, las mayores concentraciones de polen de gramíneas en Andalucía se localizarán en los últimos días de febrero en áreas de la provincia de Sevilla próximas al Guadalquivir. De momento no se espera que la floración de estas variedades afecten a territorios de Málaga y Granada que sí presentan nivel rojo para otros granos de polen.

En manos de los expertos

Los expertos nos recuerdan que para evitar cuadros de alergia siempre es conveniente recurrir a los facultativos, que puedan prescribir los mejores remedios para combatir los síntomas habituales. No obstante, siempre es conveniente evitar las salidas a la calle en días de viento o de máxima polinización, en especial entre las cinco y las diez de la mañana, o con posterioridad a las siete de la tarde.

Siempre es recomendable utilizar gafas u otros elementos como mascarillas FFP2 en zonas exteriores, si la persona suele resultar afectada por los distintos niveles de polen ya descritos. Ya en el domicilio, en estas fechas se recomienda no abrir las ventanas. Incluso en viajes por carretera se recomienda en el caso de las personas sensibles no ventilar como en otras fechas.

La jornada deberá terminar con una ducha que nos permita retirar de nuestro cuerpo las partículas de polen que hayamos podido retener si hemos salido a la calle o al campo. Otra medida eficaz es la de cambiarse de ropa cuando no sea posible la ducha. Y en los vehículos, los expertos también alegan que debe mantenerse en buen estado el sistema de ventilación. Los filtros antipolen del aire acondicionado son buenos aliados, siempre que realicemos el adecuado mantenimiento.

Hay quienes son asiduos de los paseos por parques y jardines. En estas fechas, dichas actividades quedarán limitadas si un familiar o allegado suele resultar afectado por el polen. En este caso, tumbarse en la hierba no es ni mucho menos aconsejable. Tampoco resultan aconsejables actividades como cortar el césped o utilizar tendederos exteriores tras el lavado de la ropa.

Para aquellos casos más graves, el uso de antihistamínicos deberá realizarse bajo prescripción médica. E incluso se podrán usar vacunas si los episodios son complejos. No hay que olvidar que incluso a la hora de limpiar el polvo podemos arrastrar partículas de polen, por lo que se recomienda humedecer el material con el que realicemos dicha tarea.

Otro aspecto a tener en cuenta, como relatan a este periódico los propios expertos, está vinculado al oportuno consumo de ciertos alimentos. Ajos, cítricos o manzanas, por sus propiedades antioxidantes, contribuyen a mejorar el estado de la persona que suele sufrir esa afección ante la presencia del polen en días como los que ahora atravesamos.