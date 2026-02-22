Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Málaga contará con 60 nuevas licencias de taxi accesible para personas con movilidad reducida

Se sumarán a las catorce adjudicadas en 2023 y a las dos en 2024, sumando así 90 (el 6,09% de la flota actual compuesta por 1.446 licencias)

Taxis estacionados en una parada frente a la estación de autobuses de Málaga.

Taxis estacionados en una parada frente a la estación de autobuses de Málaga. / EUROPA PRESS

La Opinión

EP

MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga ha sido autorizado para crear 60 nuevas licencias de autotaxi para vehículos de cinco plazas (incluida la del conductor) más una plaza para personas con movilidad reducida, que se sumarán a las catorce adjudicadas en 2023 y a las dos en 2024 con el objetivo de mejorar el servicio que se presta a este colectivo.

Criterios de las licencias

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, ha dado el visto bueno a estas licencias, que deberán estar adscritas a una emisora o medio tecnológico que centralice las demandas, priorice las solitudes de personas con discapacidad y optimice la asignación de taxis a los usuarios con el criterio de más cercano para así minimizar el tiempo de espera.

Con estas nuevas licencias se garantizará el cumplimiento efectivo del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, que establece que los ayuntamientos promoverán que al menos un 5% de las licencias de taxis correspondan a vehículos adaptados y que estos prestarán servicio de forma prioritaria a las personas con discapacidad.

Taxis adaptados

Actualmente son 90 los taxis adaptados (el 6,09% de la flota actual compuesta por 1.446 licencias), de los que 31 tienen la accesibilidad permanente, y de éstas 16 tienen la obligación de tener una capacidad de cinco más una plaza PMR y la adscripción a una emisora o sistema tecnológico centralizado y autorizado por el Ayuntamiento. De las 90 licencias, 72 son vehículos de alta ocupación (siete, ocho y nueve plazas) y 18 de cinco plazas más 1 PMR.

Así, una vez completada esta ampliación, la ciudad cuenta con 1.506 licencias, de las que 76 serían permanentes y adscritas a emisora o sistema alternativo. Si se suman los citados 72 vehículos accesibles de alta ocupación, la ciudad alcanzaría los 148 taxis adaptados, el 9,83% de la flota total.

Plan Estratégico de Accesibilidad

Este plan municipal se enmarca en la batería de acciones impulsadas para mejorar el servicio de taxi accesible, como la convocatoria de subvenciones dirigidas a los titulares de licencias de taxi en la ciudad para adaptar los vehículos. Además, en la convocatoria de subvenciones que desde 2007 activa el Consistorio para el mantenimiento del taxi accesible se incluye una modificación para cubrir los servicios prestados y el kilometraje en vacío, de tal forma que ambos extremos puedan ser acreditados a través de medios técnicos propios del Consistorio.

Estas medidas conectan con los objetivos establecidos en el II Plan Estratégico de Accesibilidad Universal impulsado por el Ayuntamiento, que sirve de hoja de ruta para, a través de 127 acciones concretas, contribuir a garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mejorar la calidad de vida de todas las personas con independencia de sus capacidades y erradicar toda forma de discriminación en este ámbito. Entre ellas, está el compromiso de seguir mejorando el servicio de taxis accesibles.

