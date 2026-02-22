Manuel Carrasco y Paz Vega, Hijos Predilectos de Andalucía 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado los nombres de los Hijos Predilectos de Andalucía 2026, una de las máximas distinciones institucionales que concede la comunidad con motivo del Día de Andalucía, que se celebrará el próximo 28 de febrero.

A través de sus redes sociales, Moreno ha confirmado que los galardonados serán el cantante Manuel Carrasco y la actriz y directora Paz Vega, a quienes ha definido como "referentes del talento de Andalucía".

"Este #28F nombramos Hijos Predilectos a dos referentes del talento de Andalucía, Manuel Carrasco y Paz Vega”, ha señalado el presidente andaluz en su mensaje difundido a través de sus redes sociales, en el que ha destacado el vínculo del artista onubense con su tierra. Según ha subrayado, Manuel Carrasco "ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo", y ha avanzado además que será uno de los protagonistas de la gala institucional: "¡Estamos deseando escuchar su interpretación del Himno!".

En el caso de Paz Vega, Moreno ha resaltado su trayectoria internacional como actriz y directora. La intérprete sevillana fue galardonada con el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación y ha recibido reconocimientos en festivales como Cannes y San Sebastián, además de obtener el Premio Carmen a la Mejor Dirección, consolidando así una carrera de proyección global.

El presidente andaluz ha señalado que ambos representan "la Andalucía que persevera hasta cumplir sus sueños", poniendo en valor su esfuerzo, talento y proyección fuera de la comunidad.

La entrega de los títulos de Hijos Predilectos de Andalucía 2026 tendrá lugar el próximo 28 de febrero, en el acto institucional con el que la Junta conmemora el aniversario del referéndum de autonomía y rinde homenaje a personalidades destacadas por su contribución al prestigio y desarrollo de la comunidad.

En una nota de prensa, Moreno ha precisado que esta propuesta se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación en su reunión de la próxima semana, en la que también se autorizarán los nombres del resto de personas e instituciones que serán galardonados por el día de la comunidad autónoma.

El presidente andaluz ya avanzó esta semana que la población de Adamuz (Córdoba) será galardonada con la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la colaboración de sus vecinos ante al accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

"Referentes del talento de Andalucía"

Respecto a los Hijos Predilectos de Andalucía, Manuel Carrasco nació en Isla Cristina (Huelva) en 1981 y ha consolidado una exitosa carrera musical como cantante y compositor. Algunas de sus canciones, como Mujer de las Mil Batallas, No dejes de soñar o Bailar el viento forman ya parte del imaginario colectivo de una generación y son coreadas por miles de personas.

Carrasco es el artista nacional que ha logrado reunir a más espectadores en un concierto en España, en concreto, 74.345 personas en el estadio La Cartuja en Sevilla el 11 de junio de 2022 con Hay que vivir el momento. Sin embargo, nunca se ha olvidado de su tierra natal, a la que dedicó el tema Ayer noche, acompañado de un videoclip rodado en Isla Cristina.

Por su parte, la actriz, productora y directora de cine Paz Vega cuenta con una trayectoria en el cine español plagada de grandes éxitos, bajo la dirección de profesionales de tanto prestigio como Pedro Almodóvar, Emilio Martínez-Lázaro o Vicente Aranda. En 2002 ganó el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel protagonista en Lucía y el sexo.

Noticias relacionadas

Cuenta también, entre otros, con el Premio Carmen 2025 a la Mejor Dirección por Rita, película que le valió la candidatura al Goya en la categoría de Mejor Directora Novel; el Premio Luz en la 50ª edición del Festival de Cine de Huelva (2024) por su trayectoria y su faceta como directora, y el Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino en la 65ª edición del Festival de San Sebastián (2017). Asimismo, recibió la Medalla de Andalucía en 2011, la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en 2010 y el título de Hija Predilecta de Sevilla en 2023.