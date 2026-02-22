Sucesos
Rescatada en helicóptero una mujer de 63 años cerca del Pico Jabalcuza en Torremolinos
La accidentada fue trasladada al Hospital del Guadalhorce
EP
Una mujer de 63 años natural de Almería ha sido rescatada en helicóptero después de fracturarse un tobillo en las proximidades del Pico Jabalcuza en el término municipal de Torremolinos.
Según ha informado la Benemérita en una nota, sobre las 14.45 horas de la tarde, la Guardia Civil de Málaga ha recibido un aviso de que una mujer se había fracturado el tobillo en las proximidades del Pico Jabalcuza y que no podía desplazarse por si misma.
Hasta esa ubicación, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil del Grupo de Rescate en Montaña, con el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil de Granada hasta el lugar para su rescate. Según han indicado, aproximadamente una hora después, se ha conseguido elevar a la accidentada, que ha sido trasladada en el helicóptero hasta el Hospital del Guadalhorce.
