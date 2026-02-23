Sucesos
Atropellan a un turista en Málaga tras intentar cruzar por una zona indebida
El joven, que acababa de llegar al aeropuerto con unos amigos para pasar unos días en la Costa del Sol, ha sido trasladado al Hospital Regional
Un joven ha resultado herido esta mañana en Málaga tras ser atropellado presuntamente cuando caminaba por una zona no apta para peatones. Según ha informado Emergencias 112, el accidente se ha producido sobre las 10.37 horas en la avenida de Velázquez, frente a la antigua fábrica de Coca-Cola, justo a la altura del carril que dirige el tráfico hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
Precisamente, fuentes consultadas han explicado que el herido, de unos 30 años, caminaba por la zona con varios amigos procedentes del recinto aeroportuario, adonde habían llegado minutos para pasar unos días de descanso en la capital. Al parecer, el grupo ha intentado cruzar por una zona indebida la carretera y el joven ha sido arrollado por un vehículo que circulaba por la zona.
Una vez que se ha dado el aviso, hasta el lugar de los hechos se han trasladado varias dotaciones de la Policía Local y una ambulancia, cuyos sanitarios han trasladado al joven al Hospital Regional con varias lesiones, entre ellas una grave fractura en la pierna. El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo del siniestro, ya que esta zona es un tramo urbano.
