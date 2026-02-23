El Ayuntamiento plantará 9.000 árboles en Gibralfaro y El Morlaco

El Ayuntamiento de Málaga tiene en marcha un nuevo plan de reforestación de los parques periurbanos de la ciudad, que se centrará en los parques de Gibralfaro y El Morlaco, dos de los más afectados por el debilitamiento progresivo del pinar que se viene registrando en distintas ubicaciones del país y de la provincia.

La campaña prevé la plantación de 9.000 árboles y arbustos de porte grande (6.250 en Gibralfaro y 2.750 en El Morlaco) de especies autóctonas y adaptadas al clima mediterráneo, como algarrobos, olivos, cipreses, almeces, almendros, granados, adelfas, lentiscos, retamas o palmitos, entre otras, para asegurar la adaptación y sostenibilidad de las nuevas plantaciones.

Estos trabajos, con un presupuesto de 152.980,51 euros, corresponden al primer contrato suscrito a través del acuerdo marco que fue adjudicado a la empresa Althenia, S.L.U. por un millón de euros y una duración de cuatro años.

A lo largo de 2026 se prevén nuevas actuaciones hasta alcanzar los 250.000 euros anuales, una cuantía que supone incrementar en un 66% la establecida en el contrato anterior (150.000 euros). A través de este acuerdo marco, la empresa adjudicataria se encargará de plantar, mantener y regar las nuevas plantaciones en 27 parques y rutas forestales en varios distritos.

Sólo en los últimos cuatro años se han plantado 35.000 plantones de especies como algarrobo, almendros, pino, acebuche, almez o ciprés en las zonas forestales y parques periurbanos, con un índice de supervivencia por encima del 90%.

Parques forestales

Los parques forestales incluidos en este servicio son el de Monte Victoria, Gibralfaro, Monte San Antón, Lagarillo Blanco, Hacienda Clavero, Cerrado de Calderón, El Morlaco, La Pelusa, La Concepción, Ciudad de Málaga, Virreinas, Churriana, El Cañaveral, Cerro Vallejo, Monte Coronado y El Retiro. Además, también comprende las zonas forestales de Jarazmín, Palmeras del Limonar, El Polvorín, La Cónsula, Torre Atalaya, Gladiolos, Castillo de Santa Catalina, La Corta y Olivar de San Isidro Labrador, así como las rutas forestales del Jardín Botánico-Histórico La Concepción y el Monte La Torre.