Calle Olivar: 36 años de espera en las Cuevas del Palo

Hace 36 años, el 20 de mayo de 1990, tenía lugar la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior ‘Las Cuevas’.

Además del arreglo del entorno de este barrio histórico de El Palo, el plan urbanístico preveía la comunicación de la peatonal calle Olivar con calle Uruguay. Los vecinos llevan reclamándola desde entonces, sobre todo pensando en la entrada de las ambulancias; pues calle Uruguay desemboca en una de las principales vías de El Palo: calle Valparaíso.

En realidad, solo falta que el Ayuntamiento expropie una pequeña parcela que hace de ‘tapón’ e impide la unión. Esta misma conexión es a la que el alcalde Francisco de la Torre se ha comprometido en las dos últimas elecciones municipales, las de 2019 y 2023.

Mural de la fiesta protesta del domingo 15 de febrero: 'Calle Olivar, abierta al barrio'. / La Opinión

Ante la falta de novedades -en el presupuesto municipal para 2026 no aparece ninguna partida concreta-, y el aumento de las carencias, el domingo 15 de febrero la plataforma ‘Málaga para vivir’ organizó una ‘fiesta protesta’ a la que asistió más de un centenar de vecinos. Además de una paella, la asociación Murales Amarás realizó un mural en el que podía leerse: ‘Calle Olivar, abierta al barrio’.

«Hemos tenido esta acción, pero con la promesa de que va a tener continuidad», explicaba la semana pasada Miguel López Castro, de la plataforma ‘Málaga para la gente’ y de la Asociación de Vecinos de El Palo, que cree que en las Cuevas no se invierte «nada».

Las raíces de los brachichiton entran en las casas de la calle Olivar. / A.V.

Pero como destaca, hay una demanda todavía «más urgente»: el arreglo de la calle Olivar, en un mal estado generalizado.

Así, los vecinos mantienen las mismas quejas que hace 9 años, cuando La Opinión se hizo eco de su situación en un par de reportajes. Una ellas, la mala elección del nuevo piso de la calle, que sustituyó un empedrado por un hormigonado que resbala cuando llueve, por lo que los vecinos andan por una estrecha hilera central empedrada, lo único que les mantiene en equilibrio.

Miguel López Castro también llama la atención sobre otra queja presente ya en 2017: «Las raíces de los brachichiton se meten en las casas y los vecinos quieren una solución», porque crea muchos problemas en las tuberías de las viviendas.

Los vecinos no quieren ninguna modalidad de vivienda turística en este solar de la calle Altillo, junto a calle Olivar. / A.V.

No a más pisos turísticos

El dirigente vecinal también subraya que otra reivindicación que se escuchó el domingo 15 fue la oposición vecinal a un posible edificio de viviendas turísticas en la vecina calle Altillo. «Tal y como está el barrio, nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas», destaca.

Y como en 2017 y 2020, La Opinión habló con Francisco Cordero, un vecino de las Cuevas en silla de ruedas, que cuenta que tuvo que dejar de vivir en calle Olivar, por las dificultades de acceso. Ahora vive cerca, en calle Real, y cuenta que lleva años pidiendo pasos de cebra en las Cuevas. «No hay ni uno».

Francis Cordero tuvo que dejar de vivir en calle Olivar y ahora pide algún paso de cebra en las Cuevas del Palo. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales informaron la semana pasada de que la ejecución del planeamiento, necesario para el proyecto de urbanización, «está a punto de terminar y, tras eso, comenzarán las expropiaciones necesarias para la conexión de ambas calles».