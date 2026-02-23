El Colegio de Médicos de Málaga respalda la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años

El uso problemático de Internet y de las pantallas se ha consolidado como un desafío emergente, especialmente en población infantil y adolescente. Por ello, el Colegio Oficial de Médicos de Málaga considera “acertado” el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 3 febrero de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Para la corporación malagueña supone “un paso necesario en términos de protección” ante un problema creciente de salud pública. No obstante, también advierte de que la medida no será efectiva si no se acompaña de una estrategia integral de Salud Digital basada en la prevención, la educación y la evidencia científica.

“Limitar el acceso no sustituye la alfabetización digital ni el desarrollo de competencias emocionales necesarias para desenvolverse en un entorno digital que ya es estructural en nuestra sociedad”, afirma el pediatra y presidente de la institución, Pedro J. Navarro, que insiste en que “restringir no equivale a educar”.

Desafío emergente

Desde el Colegio de Médicos recuerdan que diversas investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales evidencian la asociación del uso problemático de Internet y de las pantallas con síntomas ansioso-depresivos, alteraciones del sueño, deterioro funcional y trastornos de la conducta alimentaria.

“Tras más de una década de estudios, los especialistas coinciden en que no se trata de un fenómeno anecdótico, sino de un determinante relevante de salud que requiere un abordaje preventivo, clínico y comunitario”, señalan en un comunicado, en el que explican que valoran “positivamente” la regulación del acceso a redes sociales en determinadas edades, al entender que puede ofrecer un marco de contención, pero que también es necesario acompañarlo de estrategias educativas y preventivas.

Acompañar y educar

Para el Colegio de Médicos de Málaga la transformación digital es “irreversible” y el debate no debe centrarse únicamente en regular sino en cómo acompañar, educar y liderar este proceso desde una perspectiva sanitaria, ética y preventiva.

“Regular es necesario. Prohibir puede ser útil pero apostar decididamente por la Salud Digital es una responsabilidad colectiva y una oportunidad para fortalecer la salud mental de las nuevas generaciones”, concluye el doctor Navarro.

Plan de Salud Digital

Por todo ello, el Colegio defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo integral de Salud Digital que combine regulación con formación y prevención. En este sentido, recuerdan que la institución cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de cursos y programas formativos dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a población general, centrados en la prevención del uso problemático de Internet, la alfabetización y el bienestar emocional en entornos digitales.

“La intervención educativa precoz, basada en evidencia científica, resulta más eficaz y transformadora que la mera prohibición”, sostiene el doctor Andrés Fontalba, especialista en Psiquiatría, investigador experto en la materia y coordinador del proyecto ‘Pantallas Saludables’ del Colegio de Médicos.

En los últimos dos años, el Colegio ha impulsado además campañas pioneras de sensibilización con el fin de generar conciencia social y promover decisiones responsables en el ámbito familiar y educativo, reforzando la idea de que la prevención debe anticiparse al problema.

“No podemos exigir autorregulación digital a niños y adolescentes si los adultos no ejercen un modelo coherente y equilibrado en el uso de la tecnología”, argumenta el doctor Fontalba, que recuerda que la implicación activa de familias y docentes es clave, ya que los menores aprenden por imitación.