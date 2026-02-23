Sucesos
Compañía interesada, obsequios y firmas falsas: Así estafaba un comercial de Málaga a personas vulnerables que viven solas
El detenido, que también actuaba en Granada y Almería, llegó a abrir un crédito a nombre de una persona fallecida, según la Policía Nacional
Un comercial ha sido detenido en Málaga por presuntamente estafar a personas mayores a las que convencía para que compraran diversos productos que les hacía abonar en efectivo o firmar contratos de préstamos. La Policía Nacional asegura que uno de los casos el arrestado llegó a tramitar un crédito a nombre de una persona ya fallecida. El investigado actuaba en las provincias de Málaga, Granada y Almería, por lo que los investigadores no descartan localizar nuevas víctimas.
Agentes del grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Norte iniciaron las pesquisas a principios de año. Recopilaron información sobre un hombre trabajaba para una empresa con más de 25 años en el sector comercial cuya finalidad es la de ofrecer servicios y productos que mejoran el bienestar integral de las personas, como colchones, máquinas de ozono, masajeadores de pies, robots aspiradores y sillones.
La Comisaría Provincial ha informado de que este hombre se dirigía "de forma deliberada a personas de avanzada edad o afectadas por alguna enfermedad neurodegenerativa que previamente habían realizado alguna compra."Se centraba en víctimas que vivían solas y sin apoyo familiar cercano, hecho que utilizaba para acercarse a ellas como un joven amable y atento, que ofrecía compañía, conversación y ayuda en tareas cotidianas", han explicado. Durante esos contactos, exploraba el deterioro cognitivo o el grado de soledad de sus objetivos.
Varios modus operandi
Tenía varias formas de actuar. La Policía Nacional ha explicado que en la mayoría de los casos se presentaba en los domicilios como un antiguo proveedor con el que existía una deuda pendiente desde hacía años, generando confusión en la víctima y logrando ganarse su confianza. Posteriormente, la convencía y acompañaba a una entidad bancaria para retirar dinero en efectivo. En otras ocasiones, ofrecía un pequeño obsequio como gancho inicial y, una vez se ganaba la confianza, inducía a la víctima a firmar contratos de crédito, en la mayoría de los casos a través de una conocida financiera con importes que podían llegar hasta los 2.500 euros.
La investigación ha permitido constatar que el detenido llegó a falsificar la firma de las víctimas, aprovechando su incapacidad para comprender los documentos o para recordar posteriormente los hechos. En uno de los casos detectados, habría llegado a tramitar la apertura de un crédito a nombre de una persona ya fallecida.
