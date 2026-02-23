Los Corazones en pie de guerra: los vecinos denuncian que la nueva ordenación en Manuel Azaña les "aísla"

La nueva ordenación del tráfico que desde hace unos días se desarrolla en la plaza Manuel Azaña ha reactivado el malestar en Los Corazones y su entorno. Las asociaciones vecinales advierten de que los cambios, lejos de aliviar la zona, pueden aislar al barrio y complicar su movilidad diaria, especialmente para mayores, familias y usuarios del transporte público. Este debate llegará al Pleno de la mano del grupo municipal de Con Málaga, que se hace eco de las críticas de los vecinos.

La portavoz adjunta, Toni Morillas, anuncia una propuesta para exigir al Ayuntamiento un proceso de participación vecinal “real” y estudios integrales de impacto. La coalición sostiene que se están impulsando actuaciones “sin contar con los barrios” y alerta de efectos en el entorno de Portada Alta, Carranque y Tiro Pichón.

Con Málaga y el PSOE en el Ayuntamiento ya habían alertado de que esta reordenación podría provocar posibles efectos adversos en la circulación y que convertiría a la zona en una "ratonera".

Una de las denuncias que más ha encendido a los vecinos es la que afecta a la calle Paz y Guzmán. Según los representantes vecinales, los planos del proyecto contemplan cambiar la salida hacia la avenida Juan XXIII, lo que, aseguran, corta la principal vía de salida de Los Corazones y El Carmen.

“Aísla al barrio y lo pone en peligro”, resumen los vecinos, que además reprochan que ese recorte de conectividad habría sido negado por el área de Movilidad en una reunión previa. El temor es que, con menos opciones de salida, el tráfico se embotelle y aumenten los rodeos.

Un carril menos en Antonio Bobadilla y el foco en el Salvador Rueda

Las críticas no se quedan ahí. Los colectivos alertan de que en calle Antonio Bobadilla se eliminaría “un carril esencial”, con un impacto directo en la operativa diaria del entorno del IES Salvador Rueda.

La pregunta que lanzan es directa: “¿Dónde van a parar ahora los autobuses y vehículos que traen y llevan al alumnado?” Su pronóstico, si se aplica el recorte de capacidad, es un “caos” diario en horas punta de entrada y salida del centro.

Una rotonda “sin avisar” en Cómpeta–Virgen de la Cabeza

Los vecinos añaden un tercer elemento: la aparición “sin avisar a nadie” de una rotonda proyectada en el cruce de la calle Cómpeta con Virgen de la Cabeza. Los vecinos lo interpretan como un ejemplo de falta de información y de decisiones “a espaldas” del barrio.

En ese contexto, el discurso vecinal converge con la demanda política de Con Málaga: menos anuncios y más transparencia. Morillas insiste en que estos cambios deben ir acompañados de estudios integrales y acuerdos con los afectados para evitar efectos no deseados en un entorno ya “saturado”.

Qué plantea el Ayuntamiento y por qué hay choque

El Ayuntamiento había anunciado el pasado 23 de enero que iba a poner en marcha esta reordenación con un objetivo declarado: mejorar la seguridad vial y la fluidez del transporte público. La primera fase incluía el traslado de la parada 2003 (líneas 11, 25 y Exprés al Málaga TechPark) desde la avenida Blas Infante a la avenida de Andalucía (a la altura del número 104, junto a Virgen de la Cabeza).

Aprovechando ese cambio, el Consistorio preveía una prueba piloto en la glorieta, con ajustes de señalización y modificaciones en itinerarios. Sin embargo, las asociaciones vecinales ya salieron a la calle en enero para rechazar el plan y alertar de una “ratonera” en la zona.

“Nos segregan” y “nos alejan la parada”: el malestar en primera persona

El presidente de la Asociación de Vecinos Corazones del Carmen, José Rivero, sostiene que el proyecto “nos segregan del resto de Málaga”. La futura apertura del CaixaForum en el entorno añade otra preocupación al vecindario: la supresión de más de 300 plazas de aparcamiento gratuito, un recorte que, según denuncian, puede agravar una movilidad ya tensionada. Por eso, las asociaciones reclaman al Ayuntamiento que active un proceso de diálogo y negociación con los barrios para consensuar las actuaciones y evitar que el impacto recaiga sobre una zona que, advierten, lleva tiempo al límite por la saturación de tráfico y la falta de estacionamiento.

También advierte del impacto social del traslado de paradas: “Las paradas de autobús la trasladan casi 300 metros, cruzando dos avenidas… poniendo en riesgo a las personas mayores”. Y remata con el efecto sobre los accesos: “Nos quitan los accesos… y tenemos que dar una vuelta mucho más grande”.

Huelin y Miraflores: obras sin consenso, según Con Málaga

Con Málaga extiende el conflicto más allá de la plaza Manuel Azaña y apunta también a Huelin y Miraflores de los Ángeles. Morillas atribuye las protestas en Huelin a las obras de renaturalización y reclama que la segunda fase se haga con participación vecinal, en un barrio que, denuncia, sufre turistificación y aumento de alojamientos turísticos, “incluso ilegales”.

En Miraflores, critica que el futuro hospital Virgen de la Esperanza y las obras del metro avancen sin un estudio integral que mida el impacto en la movilidad, y alerta de posibles riesgos de inundabilidad. La Plataforma de los 700 del Civil, a través de Juan Carlos Mata, pide buscar una ubicación “segura” y advierte de que los tanques de tormenta pueden fallar. El activista vecinal Nacho Romera sostiene que en Huelin se está “poniendo bonito” el barrio más pensando en el turismo que en las necesidades reales de los residentes.