EMASA devolverá dinero a 68.057 malagueños por un error en las lecturas estimadas desde 2013

La Empresa Municipal de Aguas (EMASA) pondrá en marcha una regularización de su facturación para compensar a 68.057 clientes a los que se les aplicaron consumos estimados que no se ajustaron correctamente al consumo real. El Ayuntamiento de Málaga ha informado este lunes de que la devolución será automática y que la media a reintegrar se sitúa en 27,2 euros por usuario afectado.

La medida se elevará esta semana al consejo de administración de EMASA, que prevé aprobar el inicio del procedimiento tras detectar un fallo en la aplicación de clientes que, desde enero de 2013, ha generado un desfase entre lecturas estimadas y reales en aquellos casos en los que no se pudo leer el contador.

Lecturas estimadas que no cuadraron con el consumo real

El problema se origina cuando no es posible obtener la lectura del contador: por averías (en equipos electrónicos que impiden la lectura remota) o porque el contador está dentro de la vivienda y no se puede realizar lectura manual. En esos casos, la factura incorpora un consumo estimado.

Según EMASA, esa situación ha afectado de forma puntual a un 20,7% de los contratos contabilizados en el periodo analizado (sobre 327.204 contratos en ese tramo; actualmente hay 238.654 vigentes) y se traduce en 478.354 facturas desde enero de 2013.

Cuánto se devuelve: 1,86 millones en total

El importe total a devolver asciende a 1.855.768,75 euros, una cifra que Emasa vincula a la regularización del consumo estimado frente al real. La empresa municipal precisa que el ajuste se aplica a las cuotas variables (abastecimiento, desalación, saneamiento y depuración), además del canon de infraestructuras de la Junta de Andalucía, el IVA (10%) y los intereses legales.

En términos medios, la devolución equivale a 2,1 euros por año en el periodo considerado.

Cómo se cobrará: transferencia o descuento en el recibo

El reintegro se realizará sin que el cliente tenga que presentar ninguna solicitud:

Clientes con recibo domiciliado (aprox. 78% de los afectados): abono único e inmediato por transferencia bancaria .

(aprox. de los afectados): . Clientes no domiciliados : el importe se verá descontado en las próximas facturas .

: el importe se verá . Clientes dados de baja: si constan datos bancarios, se hará transferencia; si no, Emasa intentará contactar para gestionar la devolución.

La información quedará reflejada en el recibo correspondiente.

Emasa recuerda que tiene habilitado el teléfono gratuito 900 777 420 para atender consultas y resolver incidencias relacionadas con el proceso.

Un nuevo sistema informático y revisiones periódicas hasta 2027

En paralelo, el Ayuntamiento señala que ya está contratada la implantación de un nuevo sistema informático que corregirá este tipo de desfases de manera automática y que estaría plenamente operativo a finales de 2027. Hasta entonces, Emasa aplicará un procedimiento de revisiones periódicas para localizar facturas con lectura estimada, rectificarlas y devolver la diferencia que corresponda.

Plan de telelectura y ayudas a comunidades

La empresa mantiene además un plan de renovación de contadores para extender la telelectura. Y continuará con su línea de subvenciones a comunidades de propietarios para instalar contadores individuales y sacar al exterior los que están en el interior de viviendas o zonas comunes. La ayuda fue de 200.000 euros en 2025 y el Ayuntamiento avanza 300.000 euros en 2026, con una cuantía de 150 euros por vivienda o local, ampliable para cubrir gastos de gestión y ejecución.