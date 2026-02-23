Los hogares unipersonales al alza: casi 200.000 malagueños viven solos

Cada vez son más los malagueños que deciden o viven solos. Así lo demuestran los últimos datos de la Estadística Continua de Población del INE a 1 de enero de 2026, más de 198.000 personas en Málaga viven solas, lo que representa un porcentaje significativo de la población que opta por viviendas unipersonales. Málaga se posiciona como la provincia andaluza con la mayor cantidad de hogares unipersonales, destacándose en este aspecto dentro de la región.

Este tipo de vivienda ha experimentado un crecimiento en el último año. A 1 de enero de 2025, el número de hogares unipersonales en Málaga era de 196.932, lo que supone un aumento de 1.776 viviendas, es decir, un 0.9% de incremento en solo un año. Este dato refleja una tendencia creciente hacia la vivienda individual en la ciudad.

En cuanto al tipo de hogar más común, las viviendas ocupadas por dos personas son las más abundantes, con un total de 205.255 viviendas. Este modelo también ha experimentado un notable crecimiento, con un aumento de 3.251 viviendas, lo que representa un 1.6% de incremento respecto al año anterior. Este crecimiento subraya que Málaga sigue siendo una ciudad con una alta demanda de viviendas para hogares pequeños.

Además, en la ciudad se registran 140.552 viviendas ocupadas por tres personas y 169.036 viviendas ocupadas por cuatro personas. Las viviendas con tres ocupantes han tenido un aumento de 1.375 viviendas (aproximadamente un 1.0% de crecimiento), mientras que las viviendas con cuatro ocupantes han experimentado el menor crecimiento, con un aumento de solo 237 viviendas (lo que supone un 0.1% de incremento).

Andalucía

A nivel regional, los hogares ocupados por dos personas son los más comunes, con provincias como Sevilla y Málaga registrando los mayores números de viviendas de este tipo.

En Sevilla, por ejemplo, se contabilizan más de 214.000 viviendas ocupadas por dos personas, lo que sugiere que las parejas y pequeños hogares constituyen la mayor parte del panorama habitacional andaluz.

De hecho, el tipo de hogar más común en Andalucía es el de dos personas, seguido por los hogares de tres personas. Sin embargo, los hogares unipersonales también están mostrando una notable expansión, especialmente en provincias como Almería y Granada, donde las personas que viven solas van en aumento. En Almería, 83.263 viviendas son ocupadas por una sola persona, y en Granada, 122.630 viviendas también están ocupadas por una sola persona, lo que demuestra que la tendencia hacia viviendas unipersonales está ganando terreno en varias provincias andaluzas.

Otro dato relevante es el crecimiento moderado de los hogares de 4 o más personas, con provincias como Sevilla y Málaga mostrando una gran cantidad de viviendas para familias más grandes, con 199.150 y 169.036 viviendas respectivamente. No obstante, el crecimiento de este tipo de hogar ha sido más limitado en comparación con los hogares de menor tamaño.

España

En España, existen un total de 19.746.638 hogares. De estos, los hogares con una sola persona siguen siendo una categoría relevante, con un total de 5.609.134 hogares. Este dato refleja un crecimiento de los hogares unipersonales, tendencia que también se observa a nivel regional, especialmente en las áreas urbanas, donde las viviendas pequeñas y la independencia personal son cada vez más demandadas.

En cuanto al tipo de hogar más común a nivel nacional, los hogares ocupados por dos personas son los más abundantes, con un total de 5.724.807 viviendas. Esta cifra resalta la importancia de los hogares pequeños, como las parejas o las unidades familiares reducidas, que constituyen una gran parte del panorama habitacional del país.

Los hogares ocupados por tres personas se sitúan en 3.921.347 viviendas, mientras que los hogares de cuatro o más personas suman 4.491.350 viviendas.

Aunque los hogares más grandes siguen siendo significativos, el crecimiento de los hogares de uno y dos personas indica un cambio en los patrones demográficos, con una mayor preferencia por viviendas más pequeñas, ya sea por soltería, parejas jóvenes o familias en las que los hijos ya han alcanzado la independencia.