Las imágenes de narcolanchas buscando refugio en la Axarquía llaman la atención de la Fiscalía

La descarada presencia de narcolanchas en distintos puntos del litoral andaluz durante el pasado temporal del mes de enero, que entre otras zonas fueron grabadas buscando cobijo en varias ubicaciones de la Axarquía, ha provocado el interés de la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla. Fuentes del organismo han informado este lunes de que su máxima responsable, Ana Tárrago, ha ordenado la apertura de un expediente gubernativo para recabar información sobre la situación de este tipo de embarcaciones, cuya presencia fue conocida entonces por la difusión de fotografías y vídeos en medios de comunicación y redes sociales, imágenes que crearon una justificada alarma social ante la impunidad que transmitían. "Estas embarcaciones de gran potencia están prohibidas desde el año 2018 y suelen encontrase en aguas internacionales para actuar en el tráfico de droga e inmigrantes y durante su estancia están siendo abastecidas por otras cargadas de combustible", han explicado.

La Fiscalía asegura que, con la apertura del expediente, se recopilará las noticias que se publicaron entonces para conocer las circunstancias y presencia de las narcolanchas en el litoral andaluz durante la borrasca en primera línea de playa, puertos deportivos y en el cauce del río Guadalquivir. En el caso de Málaga, esa presencia se hizo evidente en distintos puntos del litoral entre Nerja y Vélez-Málaga, donde incluso se pudo ver a alguna narcolancha en la dársena del puerto de la Caleta para protegerse del viento y las olas. Como informara este diario entonces, los tripulantes buscan esa protección mientras llega el petaqueo, como se conoce el momento en que las organizaciones suministran el combustible a las embarcaciones que después abastecen a las narcolanchas que transportan drogas entre Marruecos y el litoral andaluz por el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

Noticias relacionadas

Reacción política

La difusión de estos vídeos llevó a distintos alcaldes y concejales de la Axarquía, incluido el presidente de la mancomunidad que agrupa a sus 31 municipios, Jorge Martín, a exigir mayores recursos humanos y materiales para la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico. Las quejas no se quedaron únicamente en declaraciones públicas y llegaron a plenos como el del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, donde el GIPMTM hizo pública una moción urgente sobre esta problemática. En la víspera del mismo, el PP elevó otra propuesta en el Consistorio de Algarrobo y de inmediato se sumaron el resto de fuerzas con representación plenaria con una enmienda sobre la necesidad de reabrir el cuartel local de la Guardia Civil.