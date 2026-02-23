Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calle OlivarAlza hogares unipersonalesPlantación de árbolesRescate en TorremolinosMálaga CF 1-0 Albacete BPCine en MálagaConcursos de la teleCopa del Rey
instagramlinkedin

Reconocimiento

IU pide nombrar a Antonio Romero Hijo Adoptivo de Málaga

La propuesta tuvo lugar en el evento del 40º aniversario de Izquierda Unida

El histórico líder de IU, Antonio Romero, en una imagen de archivo reciente.

El histórico líder de IU, Antonio Romero, en una imagen de archivo reciente. / FACEBOOK DE ANTONIO ROMERO

EP

Málaga

IU ha celebrado su 40º aniversario con un acto en el que la coordinadora provincial, Toni Morillas, ha anunciado que propondrán al Consistorio reconocer al histórico dirigente Antonio Romero como Hijo Adoptivo de la ciudad.

Morillas ha llamado a reforzar la unidad de la izquierda y a construir una alternativa democrática frente a la «ola reaccionaria» que, afirmó, avanza en la ciudad y la provincia.

Por su parte, el coordinador local, Efraín Campos, reivindicó el legado transformador de IU en Málaga en la ciudad de Málaga durante las últimas cuatro décadas.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha celebrado en la mañana de este domingo el acto organizado por IU en la ciudad de Málaga para conmemorar los 40 años de IU.

Noticias relacionadas y más

Morillas ha señalado que «en este día queremos mirar la historia de Izquierda Unida con memoria de futuro y, sobre todo, lanzar un mensaje de que estamos dispuestas a disputar el presente frente a esa ola reaccionaria que está en nuestros barrios y que está en nuestra ciudad».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
  2. Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
  3. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  4. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  5. El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
  6. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
  7. Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
  8. La Trinidad se transforma en una 'ciudad de vacaciones' a cinco minutos del Centro

El Ayuntamiento plantará 9.000 árboles en Gibralfaro y El Morlaco

El Ayuntamiento plantará 9.000 árboles en Gibralfaro y El Morlaco

IU pide nombrar a Antonio Romero Hijo Adoptivo de Málaga

Los hogares unipersonales al alza: casi 200.000 malagueños viven solos

Los hogares unipersonales al alza: casi 200.000 malagueños viven solos

Calle Olivar: 36 años de espera en las Cuevas del Palo

Calle Olivar: 36 años de espera en las Cuevas del Palo

Los concursos millonarios de la tele

Los concursos millonarios de la tele

Rescatada en helicóptero una mujer de 63 años cerca del Pico Jabalcuza en Torremolinos

Rescatada en helicóptero una mujer de 63 años cerca del Pico Jabalcuza en Torremolinos

Fritz Hancker: el marinero alemán que salvó a 14 jóvenes en el hundimiento de la Gneisenau en Málaga

Fritz Hancker: el marinero alemán que salvó a 14 jóvenes en el hundimiento de la Gneisenau en Málaga

González de Lara, presidente de la CEA: "Con reabrir el AVE no basta, si no se recupera la confianza en el tren vamos a pasar serios problemas en Málaga y Andalucía"

González de Lara, presidente de la CEA: "Con reabrir el AVE no basta, si no se recupera la confianza en el tren vamos a pasar serios problemas en Málaga y Andalucía"
Tracking Pixel Contents