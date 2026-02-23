Reconocimiento
IU pide nombrar a Antonio Romero Hijo Adoptivo de Málaga
La propuesta tuvo lugar en el evento del 40º aniversario de Izquierda Unida
EP
IU ha celebrado su 40º aniversario con un acto en el que la coordinadora provincial, Toni Morillas, ha anunciado que propondrán al Consistorio reconocer al histórico dirigente Antonio Romero como Hijo Adoptivo de la ciudad.
Morillas ha llamado a reforzar la unidad de la izquierda y a construir una alternativa democrática frente a la «ola reaccionaria» que, afirmó, avanza en la ciudad y la provincia.
Por su parte, el coordinador local, Efraín Campos, reivindicó el legado transformador de IU en Málaga en la ciudad de Málaga durante las últimas cuatro décadas.
Tal y como ha emitido la formación en una nota, la coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha celebrado en la mañana de este domingo el acto organizado por IU en la ciudad de Málaga para conmemorar los 40 años de IU.
Morillas ha señalado que «en este día queremos mirar la historia de Izquierda Unida con memoria de futuro y, sobre todo, lanzar un mensaje de que estamos dispuestas a disputar el presente frente a esa ola reaccionaria que está en nuestros barrios y que está en nuestra ciudad».
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
- La Trinidad se transforma en una 'ciudad de vacaciones' a cinco minutos del Centro