IU pide nombrar a Antonio Romero Hijo Adoptivo de Málaga

IU ha celebrado su 40º aniversario con un acto en el que la coordinadora provincial, Toni Morillas, ha anunciado que propondrán al Consistorio reconocer al histórico dirigente Antonio Romero como Hijo Adoptivo de la ciudad.

Morillas ha llamado a reforzar la unidad de la izquierda y a construir una alternativa democrática frente a la «ola reaccionaria» que, afirmó, avanza en la ciudad y la provincia.

Por su parte, el coordinador local, Efraín Campos, reivindicó el legado transformador de IU en Málaga en la ciudad de Málaga durante las últimas cuatro décadas.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha celebrado en la mañana de este domingo el acto organizado por IU en la ciudad de Málaga para conmemorar los 40 años de IU.

Morillas ha señalado que «en este día queremos mirar la historia de Izquierda Unida con memoria de futuro y, sobre todo, lanzar un mensaje de que estamos dispuestas a disputar el presente frente a esa ola reaccionaria que está en nuestros barrios y que está en nuestra ciudad».