Keko, el guía malagueño que revela el secreto de la tumba oculta en pleno Centro: "Este obelisco tiene enterrados a 48 héroes"

"La próxima vez que pases por delante de este monumento, no lo vas a ver igual". Así de rotundo se ha mostrado el guía turístico malagueño Keko, más conocido en redes sociales como 'malagueandotours', sobre el obelisco más concurrido de toda Málaga que, pese a recibir cada jornada a cientos de visitantes, apenas unos pocos saben lo que oculta esta infraestructura en su interior: la tumba de 48 liberales.

El Monumento a Torrijos: tributo a la libertad y a la Constitución

Este enclave que busca rendir tributo a quienes lucharon por la libertad de los españoles y la Constitución es el Monumento a Torrijos, una construcción situada en plena Plaza de la Merced que busca honrar la memoria del general José María de Torrijos y Uriarte y a los 48 compañeros junto a los que fue fusilado por orden del Fernando VII en diciembre de 1831.

"Aquí tenemos enterrados a 48 de 49 héroes liberales, o sea, que aparte de monumento, es una tumba", ha afirmado el guía turístico sobre este lugar.

Un obelisco emblemático en el Centro de Málaga

Un emblemático monumento situado en pleno Centro de Málaga que fue diseñado por el arquitecto malagueño Rafael Mitjana e inaugurado en 1842 para recordar a los 49 hombres, entre los que se encontraba el general Torrijos, que fueron fusilados en 1831 sin juicio previo en la plaza de San Andrés.

Monumento al general Torrijos en Málaga / Ayuntamiento de Málaga

La rebelión contra Fernando VII y la traición que lo cambió todo

Un hecho que se produjo cuando el general José María de Torrijos y Uriarte, militar liberador español defensor de la Constitución de 1812, se levantó contra el rey tirado Fernando VII para luchar por la libertad del país y sus ciudadanos.

Una lucha que terminó tras ser engañado por un amigo de su confianza que, con el apodo de Viriato, le informó de que el mejor lugar para desembarcar en Andalucía era Vélez-Málaga.

Tal y como muestra la Real Academia de la Historia, esta persona de "total confianza" de Torrijos le aseguró que, con su presencia, las tropas de Málaga y las de toda Andalucía se rebelarían contra Fernando VII.

Sin embargo, se trataba de un plan urdido por un antiguo compañero de armas, en esos momentos gobernador de Málaga, Salvador González Moreno, para capturarlo, lo que llevó a la detención y posterior fusilamiento sin ningún juicio previo del general Torrijos y sus hombres.

"En este obelisco de la plaza de la Merced yacen 48 cuerpos que dieron su vida por defender nuestros derechos, tras la vuelta al absolutismo impuesto por Fernando VII", ha señalado el guía turístico.

Dónde están enterrados los 49 hombres

De los 49 hombres que perdieron la vida en la playa malagueña, tanto el general Torrijos como otros 47 héroes liberales se encuentran enterrados en el Monumento Torrijos, en la Plaza de la Merced, mientas que un joven irlandés y protestante, Robert Boyd, se encuentra en el Cementerio Inglés.

Acto institucional municipal de ofrenda floral ante el monumento al general Torrijos. / Álex Zea

"De hecho, dicho cementerio fue creado exclusivamente para el entierro de Robert, ya que, hasta ese momento, todo protestante que moría en tierras católicas españolas acababa flotando en el mar", ha recalcado el divulgador.

Una cripta, inscripciones y coronas de bronce

Además de convertir la base del monumento en una cripta donde descansan los restos de los defensores de la libertad, su torre está formada por dos inscripciones, una con dedicatorias y otra con los nombres de los fallecidos.

A esto se suma su obelisco decorado con coronas de bronce en forma de laurel, a la que se suma otra corona colocada en el vértice de la pirámide.

El terremoto de 1884 y la torre “totalmente torcida”

Pero este no es solo un lugar de recuerdo, honor y reconocimiento, sino que el obelisco también ha logrado plasmar otro de los hechos más destacados de la historia de Málaga, el terremoto de 1884, que dejó mil muertos en Málaga y Granada.

Así, la parte superior de la torre se muestra "totalmente torcida" a causa de las fuertes sacudidas sufridas en la ciudad por el terremoto, un hecho que no se subsanó durante su restauración al considerarlo parte de la historia de la capital.

Todo ello ha convertido esta creación en el monumento civil urbano más importante y característico de Málaga del siglo XIX y uno de los lugares de imprescindible visita en la capital.