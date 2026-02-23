Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

La Junta de Gobierno Local aprobará de forma inicial el estudio de ordenación urbanística que convertirá el antiguo y emblemático edificio de Correos en un hotel de lujo.

El inmueble, ubicado en en la avenida de Andalucía, se encuentra en desuso desde hace más de diez años, por lo que la empresa propietaria (Nitsba Spain S.L) ha promovido un estudio que permitirá transformarlo en un hotel de cinco estrellas con un coste de 1.603.285 euros.

Hotel de cinco estrellas

El hotel, al considerarse de alta categoría, contará con un mínimo de 178 a 200 habitaciones, varios restaurantes, salones de reuniones, zonas comerciales y aparcamiento conllevará la generación de actividades económicas, con la creación de al menos 150 puestos de trabajo.

El trámite al que se le dará luz verde mañana es el de la aprobación del estudio de ordenación del Edificio de Correos, promovido por la propietaria del edificio para el cambio de uso de este inmueble, que pasará de equipamiento a hotel de categoría superior (5 estrellas o 5 estrellas Gran Lujo) y que complementará la oferta de la ciudad en este segmento.

Mejoras en el entorno del edificio

El objeto del estudio de ordenación es el de delimitar y ordenar una Actuación de Transformación Urbanística de Mejora Urbana, definiendo un área homogénea, con la posibilidad de admitir el uso alternativo de oficinas e incrementándose el techo edificable, que pasa de 13.613,80 m² a 17.480,45 m² (incremento de 3.866,65 m²), pero haciendo uso de la volumetría actual del edificio.

Desde el Consistorio sostienen que el propósito es cuidar y mejorar el entorno próximo al equipamiento a través del incremento y la renaturalización de espacios libres y zonas verdes y la mejora de la movilidad peatonal y sostenible. Además, ésta debe traer consigo nuevos espacios de convivencia y la revitalización del entorno de los equipamientos, especialmente los centros educativos que hay en la zona.

Así, el documento presentado propone en respuesta a este requerimiento, el compromiso de acometer la mejora urbana del entorno inmediato, con una superficie de 11.791 m² y un coste estimado de 1.603.285 euros.

Para llevar a cabo estas mejoras se impulsarán una serie de medidas. Por un lado, se pretende mejorar la accesibilidad del entorno del edificio con la avenida de Andalucía, mediante la sustitución del acerado, la incorporación de arbolado, la creación de recorridos peatonales, instalación de mobiliario urbano y bancos frente a los locales en fachada y a la salida de la estación del Cercanías

En la Plaza Enrique Navarro, próxima al inmueble, se transformarán los espacios perimetrales para facilitar los recorridos peatonales, manteniendo la vegetación de alto porte y reubicando las especies de menor tamaño. También se incorporan espacios para juegos infantiles y gimnasio al aire libre.

En la Avenida de la Aurora, se dotará de vegetación con alineaciones de arbolado y se dividirá la vegetación con calzada para garantizar la seguridad de los recorridos escolares del entorno.

Cesión de un local

Además, la cesión de las dotaciones resultantes como consecuencia del aumento de edificabilidad, de 362,31 m², se materializará en la entrega de un local de la misma superficie en el edificio de Correos. Esta cesión se formalizará mediante una escritura de cesión unilateral y gratuita al Ayuntamiento como requisito para la concesión de la licencia de obra mayor para las obras. Por su parte, la cesión del 10% del incremento de aprovechamiento urbanístico se realizará a través de la entrega de su equivalente económico, que ha sido valorado en 1.511.044,28 euros, cantidad que deberá ser abonada, igualmente, antes del otorgamiento del permiso de obras.