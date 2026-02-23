El parador a una hora de Málaga en el estuvieron enterrados los Reyes Católicos y que tiene vistas al monumento más visitado de Andalucía

A tan solo una hora de Málaga se encuentra un parador localizado en el corazón del monumento más visitado de Andalucía y uno de los más famosos de todo el mundo, la Alhambra. Se trata del Parador de Granada, un recinto hostelero que permite a los huéspedes disfrutar de una estancia inolvidable en el primer convento cristiano creado tras la conquista de la Alhambra que, además, fue la primera sepultura de los Reyes Católicos.

Entre fuentes, jardines inmensos y siglos de historia, el Parador de Granada ocupa el antiguo palacio nazarí de los Infantes, transformado en 1495 por Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos, en el primer convento cristiano tras la conquista de Granada.

El Parador de Granada, el lugar situado a una hora de Málaga en el estuvieron enterrados los Reyes Católicos y que tiene vistas a la Alhambra / Paradores

Además, este lugar fue el designado como la primera sepultura de los Reyes Católicos, lo que hizo que durante un tiempo se encontraran sus restos en este lugar. Finalmente, fueron trasladados a la Capilla Real de Granada, junto a la Catedral de la ciudad, donde aún permanecen y se pueden visitar.

Vistas privilegiadas al Generalife

Un lugar localizado en pleno corazón del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad que, tras sus muros de ladrillo, esconde unas vistas privilegiadas de los jardines del Generalife, los jardines de Secano y el Albaicín a través de sus estancias llenas de arte que aúna un pasado en el que se mezcla lo árabe y lo cristiano.

El Parador de Granada, el lugar situado a una hora de Málaga en el estuvieron enterrados los Reyes Católicos y que tiene vistas a la Alhambra / Paradores

Así, los visitantes disfrutar de una noche mágica en la Alhambra en este parador que todavía conserva su patio original, transformado en claustro, así como su sala árabe y la qubba, un mirador privilegiado al Generalife por el que pasaba la acequia real y bajo cuya cúpula de mocárabes se encuentran las tumbas provisionales de los Reyes Católicos.

Hospedaje y precio medio

Asimismo, el Parador de Granada también alberga en su interior los restos de los baños árabes del palacio, que fueron descubiertos en 1949.

El Parador de Granada, el lugar situado a una hora de Málaga en el estuvieron enterrados los Reyes Católicos y que tiene vistas a la Alhambra / Paradores

Un entorno que permite trasladar a sus visitantes siglos atrás en el tiempo gracias a cada una de sus estancias y rincones, en los que se pueden hospedar por una media de 474 euros la noche.

Propuesta gastronómica con mestizaje

Pero este no es solo un lugar de descanso y reposo, sino que también se ha convertido en una meca gastronómica con una propuesta culinaria que ensalza el mestizaje de las diferentes culturas que a lo largo de los siglos han pasado por el antiguo reino nazarí.

Así, en el comedor del restaurante del parador se puede disfrutar de la mejor comida local y regional, mientras que el establecimiento 'El Almorí del Generalife' cuenta con una carta de carácter más informal y con elaboraciones de las distintas comarcas granadinas.

El Parador de Granada, el lugar situado a una hora de Málaga en el estuvieron enterrados los Reyes Católicos y que tiene vistas a la Alhambra / Paradores

"El restaurante y su terraza de verano con excepcionales vistas sobre el Generalife, ofrecen una variada selección de platos regionales como el gazpacho andaluz, las habas a la granadina o los típicos piononos", señalan desde el propio establecimiento. Todo ello convierte este lugar en un tesoro inolvidable repleto de recuerdos, historia y belleza atesorada durante siglos.