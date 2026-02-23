Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones

La negociación del convenio colectivo del Metro de Málaga ha entrado en punto muerto. El comité de empresa acusa a la dirección de mantener “bloqueadas” las conversaciones pese al mandato trasladado por la plantilla en asamblea: avanzar en el acuerdo respetando unos mínimos que aseguren condiciones laborales “dignas”. Según la representación legal de los trabajadores, el comité ha presentado una propuesta alineada con esos criterios para intentar acercar posturas. Pero la empresa, denuncian, no la ha analizado “en profundidad” y se limita a sostener como referencia su “oferta final” del 22 de enero, ya rechazada por la asamblea.

El comité sostiene que la posición de la dirección conduce a un escenario de inmovilismo que impide entrar en el contenido de fondo del convenio. En otras palabras: sin margen para negociar los puntos considerados esenciales por la plantilla.

La conducción continuada, en el centro del conflicto

Entre las prioridades, el comité sitúa la regulación de la conducción continuada para reducir la fatiga y el desgaste derivados de la actual organización del trabajo. La representación sindical vincula esta reclamación a la carga laboral que, aseguran, reflejan análisis internos y un reciente estudio psicosocial, especialmente en puestos con trabajo a turnos.

La propuesta trasladada por el comité incluye, además, un paquete de garantías y medidas pendientes de regulación, entre ellas:

La regulación efectiva de la jubilación parcial .

. La adecuación al puesto de trabajo , con alternativas “reales” y no discrecionales.

, con alternativas “reales” y no discrecionales. La equiparación progresiva de colectivos con condiciones menos favorables respecto a otras explotaciones del sector.

de colectivos con condiciones menos favorables respecto a otras explotaciones del sector. Mejoras organizativas para ganar estabilidad , previsibilidad y conciliación .

, y . Mecanismos en los incrementos salariales que eviten la pérdida de poder adquisitivo.

Anuncio de un calendario de movilizaciones

Pese a reiterar su disposición a un acuerdo “razonable” que cierre el convenio con estabilidad para ambas partes, el comité da por agotada la espera: ante el bloqueo y “atendiendo al mandato” de la asamblea, anuncia el inicio de un calendario de movilizaciones.