Calle OlivarAlza hogares unipersonalesPlantación de árbolesRescate en TorremolinosMálaga CF 1-0 Albacete BPCine en MálagaConcursos de la teleCopa del Rey
Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones

La representación de los trabajadores acusa a la dirección de ignorar el mandato de la asamblea y de rechazar debatir su propuesta para regular la conducción continuada, la jubilación parcial y garantías salariales

Metro de Málaga.

Metro de Málaga. / Álex Zea

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

La negociación del convenio colectivo del Metro de Málaga ha entrado en punto muerto. El comité de empresa acusa a la dirección de mantener “bloqueadas” las conversaciones pese al mandato trasladado por la plantilla en asamblea: avanzar en el acuerdo respetando unos mínimos que aseguren condiciones laborales “dignas”. Según la representación legal de los trabajadores, el comité ha presentado una propuesta alineada con esos criterios para intentar acercar posturas. Pero la empresa, denuncian, no la ha analizado “en profundidad” y se limita a sostener como referencia su “oferta final” del 22 de enero, ya rechazada por la asamblea.

El comité sostiene que la posición de la dirección conduce a un escenario de inmovilismo que impide entrar en el contenido de fondo del convenio. En otras palabras: sin margen para negociar los puntos considerados esenciales por la plantilla.

La conducción continuada, en el centro del conflicto

Entre las prioridades, el comité sitúa la regulación de la conducción continuada para reducir la fatiga y el desgaste derivados de la actual organización del trabajo. La representación sindical vincula esta reclamación a la carga laboral que, aseguran, reflejan análisis internos y un reciente estudio psicosocial, especialmente en puestos con trabajo a turnos.

La propuesta trasladada por el comité incluye, además, un paquete de garantías y medidas pendientes de regulación, entre ellas:

  • La regulación efectiva de la jubilación parcial.
  • La adecuación al puesto de trabajo, con alternativas “reales” y no discrecionales.
  • La equiparación progresiva de colectivos con condiciones menos favorables respecto a otras explotaciones del sector.
  • Mejoras organizativas para ganar estabilidad, previsibilidad y conciliación.
  • Mecanismos en los incrementos salariales que eviten la pérdida de poder adquisitivo.

Anuncio de un calendario de movilizaciones

Pese a reiterar su disposición a un acuerdo “razonable” que cierre el convenio con estabilidad para ambas partes, el comité da por agotada la espera: ante el bloqueo y “atendiendo al mandato” de la asamblea, anuncia el inicio de un calendario de movilizaciones.

TEMAS

Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones

El turista alemán se consolida en la Costa del Sol: más de un millón de pasajeros llegaron en 2025

Keko, el guía malagueño que revela el secreto de la tumba oculta en pleno Centro: "Este obelisco tiene enterrados a 48 héroes"

Calle Olivar: 36 años de espera en las Cuevas del Palo

De la Torre: "El Auditorio es un déficit histórico y Málaga perdió su oportunidad en los 80 cuando el Ministerio los pagaba al 100%"

González de Lara, presidente de la CEA: "Con reabrir el AVE no basta, si no se recupera la confianza en el tren vamos a pasar serios problemas en Málaga y Andalucía"

El Ayuntamiento plantará 9.000 árboles en Gibralfaro y El Morlaco

