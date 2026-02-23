El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños

La llegada de la Semana Blanca ha despertado en las familias la necesidad de buscar planes que hacer con niños. Y entre las opciones favoritas de padres y madres, destacan los restaurantes que cuentan con su propio parque de atracciones para que los más pequeños puedan disfrutar de un momento de ocio mientras los adultos comen con tranquilidad, una opción que ofrece el restaurante italiano malagueño La Scala.

Este negocio situado en la Carretera de Cádiz se ha posicionado como uno de los favoritos de las familias con niños gracias a las amplias posibilidades de ocio y gastronomía que ofrece.

Cocina italiana y mediterránea: pizzas, pastas, calzones y ensaladas

Así, los comensales pueden disfrutar de una amplia variedad de platos de la cocina italiana y mediterránea, con especial protagonismo de las pizzas, pastas, calzones y ensaladas, mientras que los más pequeños cuentan con gran variedad de actividades.

Parque de bolas y monitores los fines de semana

Así, La Scala cuenta con su propio parque de bolas con toboganes, escaladas y juegos, disponibles durante toda la semana, mientras que, en el fin de semana, a esto se une el servicio de monitores con pintacaras, talleres, manualidades y gran diversidad de eventos e iniciativas adaptadas para todas las edades y necesidades.

"Come tranquilo mientras los niños disfrutan jugando", aseguran a sus comensales desde este negocio que permite que los niños jueguen, se diviertan y repongan fuerzas con su menú infantil, mientras que los padres pueden tener una agradable comida con mayor calma.

Entrantes desde 5 euros y pizzas desde 8 euros

Además, en la carta de este restaurante de Málaga capital se encuentra una amplia variedad de entrantes desde 5 euros como su pan de ajo con mozzarella, el carpaccio de solomillo de ternera, patatas bravas, provoleta, camembert frito, lagrimitas de pollo y patatas con cheddar y queso.

A esto se suman sus ensaladas desde 6,50 euros y hamburguesas desde 10,90, así como las pizzas desde 8 euros, calzones desde 11 euros y platos de pasta desde 10,50 euros, tanto rellena, gratinada, fresca al huevo y tradicional.

Dirección y horario

De igual modo, este negocio ofrece a las familias la opción de celebrar en su local y su parque de bolas cumpleaños y cualquier otro evento.

Todo ello está disponible en su local de la avenida Imperio Argentina número 7 los lunes y martes de 12.30 a 17.00 horas; miércoles y jueves de 12.30 a 17.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas; y viernes, sábado y domingo, de 13.00 a 00.00 horas