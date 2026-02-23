Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificio de CorreosMovilizaciones Metro de MálagaAlza hogares unipersonalesTuristas alemanesAtropello en MálagaTumba oculta en el centroCine en MálagaCopa del Rey
instagramlinkedin

PLANES

El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños

Este negocio situado en la capital malagueña permite a los más pequeños disfrutar de toda clase de actividades

El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños

El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños / La Scala

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La llegada de la Semana Blanca ha despertado en las familias la necesidad de buscar planes que hacer con niños. Y entre las opciones favoritas de padres y madres, destacan los restaurantes que cuentan con su propio parque de atracciones para que los más pequeños puedan disfrutar de un momento de ocio mientras los adultos comen con tranquilidad, una opción que ofrece el restaurante italiano malagueño La Scala.

Este negocio situado en la Carretera de Cádiz se ha posicionado como uno de los favoritos de las familias con niños gracias a las amplias posibilidades de ocio y gastronomía que ofrece.

Cocina italiana y mediterránea: pizzas, pastas, calzones y ensaladas

Así, los comensales pueden disfrutar de una amplia variedad de platos de la cocina italiana y mediterránea, con especial protagonismo de las pizzas, pastas, calzones y ensaladas, mientras que los más pequeños cuentan con gran variedad de actividades.

Parque de bolas y monitores los fines de semana

Así, La Scala cuenta con su propio parque de bolas con toboganes, escaladas y juegos, disponibles durante toda la semana, mientras que, en el fin de semana, a esto se une el servicio de monitores con pintacaras, talleres, manualidades y gran diversidad de eventos e iniciativas adaptadas para todas las edades y necesidades.

"Come tranquilo mientras los niños disfrutan jugando", aseguran a sus comensales desde este negocio que permite que los niños jueguen, se diviertan y repongan fuerzas con su menú infantil, mientras que los padres pueden tener una agradable comida con mayor calma.

Entrantes desde 5 euros y pizzas desde 8 euros

Además, en la carta de este restaurante de Málaga capital se encuentra una amplia variedad de entrantes desde 5 euros como su pan de ajo con mozzarella, el carpaccio de solomillo de ternera, patatas bravas, provoleta, camembert frito, lagrimitas de pollo y patatas con cheddar y queso.

A esto se suman sus ensaladas desde 6,50 euros y hamburguesas desde 10,90, así como las pizzas desde 8 euros, calzones desde 11 euros y platos de pasta desde 10,50 euros, tanto rellena, gratinada, fresca al huevo y tradicional.

Dirección y horario

De igual modo, este negocio ofrece a las familias la opción de celebrar en su local y su parque de bolas cumpleaños y cualquier otro evento.

Noticias relacionadas y más

Todo ello está disponible en su local de la avenida Imperio Argentina número 7 los lunes y martes de 12.30 a 17.00 horas; miércoles y jueves de 12.30 a 17.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas; y viernes, sábado y domingo, de 13.00 a 00.00 horas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
  2. Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
  3. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  4. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  5. El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
  6. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
  7. Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
  8. La Trinidad se transforma en una 'ciudad de vacaciones' a cinco minutos del Centro

El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños

Teatinos acogerá el nuevo campo de rugby de Málaga

Teatinos acogerá el nuevo campo de rugby de Málaga

Los Corazones en pie de guerra: los vecinos denuncian que la nueva ordenación en Manuel Azaña les "aísla"

Los Corazones en pie de guerra: los vecinos denuncian que la nueva ordenación en Manuel Azaña les "aísla"

Investigadores de Málaga explican cómo funciona el ‘piloto automático’ del cerebro y el poder de los hábitos

Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

Atropellan a un turista en Málaga tras intentar cruzar por una zona indebida

Un turista ha sido atropellado en la mañana de este lunes en la carretera MA-21, a la altura del aeropuerto

Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones

Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones
Tracking Pixel Contents