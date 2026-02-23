Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificio de CorreosMovilizaciones Metro de MálagaAlza hogares unipersonalesTuristas alemanesAtropello en MálagaTumba oculta en el centroCine en MálagaCopa del Rey
instagramlinkedin

Campo de rugby

Teatinos acogerá el nuevo campo de rugby de Málaga

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 15.000 m2 y su acceso principal está proyectado desde la calle María Barrientos, esquina de Navarro Ledesma

El Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga presentan el proyecto del nuevo campo de rugby, que estará ubicado en el distrito Teatinos - Universidad.

El Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga presentan el proyecto del nuevo campo de rugby, que estará ubicado en el distrito Teatinos - Universidad. / La Opinión

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga presentan el proyecto del nuevo campo de rugby, que estará ubicado en el distrito Teatinos - Universidad. El equipamiento deportivo cuenta con una inversión total de 4.821.284,06 euros para su construcción y se desarrollará sobre una parcela de 15.000 m2.

Acceso en María Barrentos

El consejo de Urbanismo aprobó el 12 de diciembre de 2025 el proyecto básico y de ejecución de la nueva instalación deportiva, en la que entrenarán los clubes de rugby federados de la ciudad. El equipamiento se va a ubicar en una parcela de la calle María Barrientos, haciendo esquina con Navarro Ledesma y alberga una superficie de 15.000 m2.

Así, para su construcción la parte de la parcela dedicada al campo de rugby y sus instalaciones auxiliares, que, entre otras, lo conforman un campo de menor dimensión, que se adhiere a la esquina formada por la calle María Barrientos, donde está proyectado el acceso principal.

El acceso rodado al campo se prevé mediante un rebaje del acerado ya existente en el vial mencionado.

Capacidad de 330 espectadores

La instalación deportiva estará formada por el campo y los elementos auxiliares necesarios; un edificio en el que habrá vestuarios (jugadores y árbitros), aseos y enfermería; una sala de trofeos y de reuniones; y gradas.

En cuanto a la zona destinada al uso público, el equipamiento dispondrá de dos graderíos con capacidad para 330 espectadores cada uno y, bajo estos, se dispondrá una zona de almacén de material que puede ser utilizada por el club como complemento del existente en el edificio de vestuarios o como depósito enterrado.

El proyecto también comprenderá la instalación de mobiliario urbano (papeleras, bancos) y de una zona de calentamiento.

Noticias relacionadas y más

Con este proyecto, se continúa dando cumplimiento al Programa de Gobierno Municipal 2023-2027.La Diputación de Málaga colabora en la financiación con un millón de euros del total de la inversión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
  2. Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
  3. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  4. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  5. El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
  6. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
  7. Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
  8. La Trinidad se transforma en una 'ciudad de vacaciones' a cinco minutos del Centro

El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños

Teatinos acogerá el nuevo campo de rugby de Málaga

Teatinos acogerá el nuevo campo de rugby de Málaga

Los Corazones en pie de guerra: los vecinos denuncian que la nueva ordenación en Manuel Azaña les "aísla"

Los Corazones en pie de guerra: los vecinos denuncian que la nueva ordenación en Manuel Azaña les "aísla"

Investigadores de Málaga explican cómo funciona el ‘piloto automático’ del cerebro y el poder de los hábitos

Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

Atropellan a un turista en Málaga tras intentar cruzar por una zona indebida

Un turista ha sido atropellado en la mañana de este lunes en la carretera MA-21, a la altura del aeropuerto

Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones

Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones
Tracking Pixel Contents