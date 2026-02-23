Teatinos acogerá el nuevo campo de rugby de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga presentan el proyecto del nuevo campo de rugby, que estará ubicado en el distrito Teatinos - Universidad. El equipamiento deportivo cuenta con una inversión total de 4.821.284,06 euros para su construcción y se desarrollará sobre una parcela de 15.000 m2.

Acceso en María Barrentos

El consejo de Urbanismo aprobó el 12 de diciembre de 2025 el proyecto básico y de ejecución de la nueva instalación deportiva, en la que entrenarán los clubes de rugby federados de la ciudad. El equipamiento se va a ubicar en una parcela de la calle María Barrientos, haciendo esquina con Navarro Ledesma y alberga una superficie de 15.000 m2.

Así, para su construcción la parte de la parcela dedicada al campo de rugby y sus instalaciones auxiliares, que, entre otras, lo conforman un campo de menor dimensión, que se adhiere a la esquina formada por la calle María Barrientos, donde está proyectado el acceso principal.

El acceso rodado al campo se prevé mediante un rebaje del acerado ya existente en el vial mencionado.

Capacidad de 330 espectadores

La instalación deportiva estará formada por el campo y los elementos auxiliares necesarios; un edificio en el que habrá vestuarios (jugadores y árbitros), aseos y enfermería; una sala de trofeos y de reuniones; y gradas.

En cuanto a la zona destinada al uso público, el equipamiento dispondrá de dos graderíos con capacidad para 330 espectadores cada uno y, bajo estos, se dispondrá una zona de almacén de material que puede ser utilizada por el club como complemento del existente en el edificio de vestuarios o como depósito enterrado.

El proyecto también comprenderá la instalación de mobiliario urbano (papeleras, bancos) y de una zona de calentamiento.

Con este proyecto, se continúa dando cumplimiento al Programa de Gobierno Municipal 2023-2027.La Diputación de Málaga colabora en la financiación con un millón de euros del total de la inversión.