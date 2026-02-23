Tres estudiantes de la UMA, galardonados con el XVI Premio Andaluz de Trayectorias Académicas

"El ascenso social existe y se llama educación pública", arranca su discurso Ignacio Ortiz, en nombre de los siete galardonados con el XVI Premio Andaluz de Trayectorias Académicas que otorga la Fundación Unicaja junto con la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. En el evento, celebrado en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, en la Plaza del Obispo, se premia la excelencia de tres licenciados por la Universidad de Málaga, dos alumnas de la Universidad de Córdoba, una de la Universidad de Jaén y otra de la Universidad de Sevilla.

En esta convocatoria se han recibido un total de 183 solicitudes procedentes de universidades de las ocho provincias andaluzas. Las categorías que más solicitudes han recibido han sido Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Sociales y Políticas. La Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Córdoba son las que aglutinan un mayor número de candidaturas. El 56% de propuestas fueron remitidas por mujeres, que también son mayoría entre las finalistas y ganadoras en estos reconocimientos.

El rector de la UMA, Teodomiro López, no quiso perderse una ceremonia en la que, además de congratular el esfuerzo académico de la juventud, también puso en valor la institución que los forma: "Con estos premios se pone en evidencia que la docencia que reciben en nuestras universidades públicas es de reconocimiento", sentencia. López estuvo acompañado del presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez; el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; y el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas.

El Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria ha sido para Ignacio Ortiz Serratosa (Universidad de Málaga) con una dotación de 3.000 euros; Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Economía, Ana Cecilla López (Universidad de Málaga), con una dotación de 1.500 euros; y Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Dirección y Administración de Empresas, María Blanca del Valle Fernández (Universidad de Córdoba), con una dotación de 1.500 euros.

Asimismo, el Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Derecho y Gestión y Administración Pública, Celia Martínez Pérez (Universidad de Jaén), con una dotación de 1.500 euros; Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Ciencias Medioambientales, María Prados Barbero (Universidad de Córdoba) con una dotación de 1.500 euros; Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, Lidia García García (Universidad de Málaga), con una dotación de 1.500 euros; y Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de la Estadística, Jaime Díaz-Trechuelo Sánchez-Moliní (Universidad de Sevilla), con una dotación de 1.500 euros.

La UMA, la más premiada

Ana Cecilla López e Ignacio Ortiz Serratosa son dos jóvenes rondeños, amigos y compañeros de toda la vida. Ambos han estudiado el Doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Málaga. Hicieron juntos el bachillerato; también la carrera. Ayer recibieron juntos el premio a sus respectivas trayectorias académicas. "Es un orgullo que haya instituciones que premien el esfuerzo de todos estos años", agradeció Ana, que ahora se encuentra trabajando en los servicios centrales de Banco Unicaja, tras unas prácticas. "La Fundación Unicaja tiene su origen en Ronda y es una alegría que reconozcan tu esfuerzo y que te motiven a seguir el camino", explicó Ignacio, que ahora estudia un Máster de Estadística en Madrid.

Ignacio Ortiz Serratosa, recibiendo su galardón / Álex Zea / LMA

Ana Cecilla López, rondeña y premiada por su trayectoria académica / Álex Zea / LMA

Lidia García García es otra de las estudiantes de la UMA galardonadas. Ha estudiado el Doble Grado de Criminología y Psicología, aunque ha recibido el premio por el Máster en Sociología Aplicada que estudió este último año en Málaga. "Me cuesta asimilarlo todavía, es un reconocimiento super grande y me siento muy agradecida y orgullosa porque después de toda esta trayectoria es lo máximo que me podrían dar", explica. Lidia es de esas que reconoce que siempre hay que hacer un pequeño esfuerzo: "Siento que de normal parte del esfuerzo me nace, pero los días que no te sale naturalmente tengo que estar ahí de manera intencionada". Ahora se encuentra opositando a Psicóloga de Instituciones Penitenciarias.

Celia Martínez Pérez, licenciada en Derecho y ADE por la Universidad de Jaén, se encuentra con este premio en medio de la preparación para las oposiciones a inspectora de Hacienda. "Es todo un orgullo que premien el mérito y valoren el esfuerzo porque no ha sido nada fácil llegar hasta aquí, han sido muchas horas de esfuezo", se enorgullece. Celia prefiere madrugar para estudiar y así por la tarde o la noche poder tener tiempo libre. Estuvo de Erasmus en Polonia durante un año y ha hecho estancias de una semana por la Unión Europea en Eslovenia y Rumanía. "A mí el mundo internacional me encanta. Es todo un orgullo poder estudiar lo que te gusta de manera accesible para todo el mundo", agradeció.

Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía entregan los galardones del XVI Premio Andaluz de Trayectorias Académicas / Álex Zea / LMA

"La universidad me ha aportado una visión global sobre medioambiente y me ha formado como persona", confesó María Prados Barbero, premiada por sus conocimientos en el ámbito de las ciencias medioambientales, concretamente por el Máster de Herramientas Químicas para la Empresa Agroalimentaria y Medioambiental que ha cursado en la Universidad de Córdoba.

Jurado

El jurado ha estado compuesto por José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja; Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía; Cristina Rico, directora de la División de Actividades, Comunicación e Imagen en Fundación Unicaja; Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Teodomiro López, rector de la Universidad de Málaga; Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba; Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales en Fundación Unicaja y Andrés González, de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

El Premio Andaluz de Trayectorias Académicas nace como una iniciativa de la Fundación Unicaja y la Academia de las Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía con el fin de premiar la excelencia en el ámbito educativo y en la gestión del talento, así como el interés por impulsar acciones que contribuyan a fortalecer el conocimiento y la enseñanza superior para mejorar el tejido empresarial de Andalucía.