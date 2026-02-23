El turista alemán se consolida en la Costa del Sol: más de un millón de pasajeros llegaron en 2025

El mercado alemán bate su propio récord en la Costa del Sol. Por primera vez, el turista alemán supera el millón de pasajeros en el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol en 2025, consolidándose como uno de los principales mercados turísticos.

Segundo mercado en la Costa del Sol

Alemania recuperó en 2024 su segunda posición como mercado internacional para el destino, solo por detrás de Reino Unido.

En 2025 ha conseguido mantener este puesto, tras llegar a Málaga 812.640 turistas alemanes, lo que supone un incremento del 1,1% respecto al año anterior.

Impacto económico

El impacto económico generado por el turismo alemán alcanzó los 1.409,2 millones de euros, un 9,9 % más que en 2024, creciendo los ingresos por encima del número de visitantes.

En cuanto a los empleos generados, este turista generó en 2025 un total de 15.284 empleos en la provincia, lo que supone un 14,7 % más que el año anterior.

De esta cifra, 10.186 corresponden a empleos directos y 5.098 a empleos indirectos e inducidos.

En cuanto al alojamiento, cerca de 365.000 viajeros alemanes se hospedaron en hoteles y apartamentos turísticos de la Costa del Sol, generando más de 1,6 millones de pernoctaciones.

En materia de conectividad aérea, en 2025 se superó por primera vez el millón de pasajeros procedentes de Alemania en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, con 1.008.218 viajeros.

En términos de competitividad, Málaga lidera el crecimiento entre 2024 y 2025 entre las principales provincias competidoras, con un incremento del 2,7%, superando la media nacional y andaluza, que sube en un 1,5% de media. De esta forma, Málaga se consolida como destino prioritario dentro de Andalucía, pues más de cuatro de cada diez viajeros alemanes eligieron Costa del Sol como su destino para las vacaciones.

ITB Berlín 2026

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha expuesto estos datos en la presentación de la participación del destino en la ITB Berlín 2026, una de las ferias más relevantes del panorama internacional, a la que la entidad acude por cuarto año consecutivo con stand propio. En este sentido, ha explicado que el objetivo en Berlín es “seguir convenciendo al turista alemán de que la Costa del Sol es la mejor opción para disfrutar de sus vacaciones durante todo el año”.

Con esta radiografía, y según ha manifestado Salado “Turismo Costa del Sol acudirá a ITB acompañado de cerca de medio centenar de profesionales, entre municipios y empresas coexpositoras, con un stand propio de 235 metros cuadrados y una inversión aproximada de 450.000 euros, 200.000 euros más que el año anterior”. La participación incluye una campaña en pantallas de gran formato ubicadas en enclaves emblemáticos de la ciudad de Berlín que durará un mes, la presencia en el stand de Andalucía y la promoción de productos locales bajo la marca Sabor a Málaga.

“Queremos transmitir con claridad que somos un destino renovado, competitivo y preparado, con una oferta diversa y de calidad para todos los públicos”, ha afirmado el presidente de Turismo Costa del Sol. Durante la feria están previstas en torno a 30 reuniones institucionales con aerolíneas, touroperadores, agentes de viajes y oficinas españolas de turismo, además de los encuentros profesionales que mantendrán las entidades y empresas coexpositoras que acompañan al destino, con el objetivo de seguir reforzando la conectividad y consolidando la posición de la Costa del Sol en el mercado alemán.