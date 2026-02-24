Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una avería deja sin suministro de agua al Centro durante más de tres horas

La intervención prevista en la calle Compañía se ha ampliado y el corte afecta a una zona mucho mayor, hasta edificios de la Alameda Principal, con quejas y consultas al 900 777 420

Corte del suministro de agua en el Centro de Málaga este martes.

Corte del suministro de agua en el Centro de Málaga este martes.

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

Una actuación programada por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) para este martes en la calle Compañía se ha complicado y ha derivado en una incidencia que mantiene sin suministro a buena parte del Centro Histórico de Málaga desde las 9.00 horas, con afectación que llega hasta inmuebles de la Alameda Principal.

Según ha informado Emasa, los operarios tuvieron que ampliar el ámbito de la intervención —inicialmente prevista como un corte localizado por trabajos de canalización en un tramo—, lo que terminó extendiendo el corte de agua a una zona mucho más amplia de la prevista.

Atención al cliente

La incidencia ha provocado un aluvión de consultas durante la mañana. El servicio de Atención al Cliente de Emasa ha recibido llamadas continuas de vecinos y usuarios que preguntaban por el motivo y el alcance del corte, hasta el punto de llegar a colapsar la centralita, según la propia empresa. El teléfono gratuito para realizar este tipo de consultsa es el 900 777 420.

Restablecimiento del suministro

Como horizonte de recuperación, Emasa indica que, como muy pronto, el servicio no podrá restablecerse hasta las 12.30 horas, por lo que la interrupción se prolongaría durante unas tres horas y media desde el inicio del corte.

Una avería deja sin suministro de agua al Centro durante más de tres horas

