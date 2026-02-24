Barajan un espacio deportivo en el solar de las cuadras de Teatinos

Las cuadras de los cocheros de caballos en la calle Mesonero Romanos de Teatinos ya son historia, tras la demolición de los últimos casetones el pasado mes de diciembre, después de 25 años de quejas vecinales.

Por este motivo, la Asociación de Vecinos Parque Teatinos, que ha capitalizado las denuncias sobre este espacio, se reunió el pasado 10 de febrero con el concejal de Teatinos y de Deportes, Borja Vivas, para hablar del destino de esta parcela de propiedad municipal, calificada en el PGOU como espacio libre y viario.

Como ayer informó Miguel Millán, presidente vecinal de Parque Teatinos, la reunión con el concejal se orientó, en primer lugar, a conseguir el vallado del solar, «para que no tiren escombros; y es algo que van a hacer».

Gimnasio para los vecinos

El dirigente vecinal también explicó que la disposición de Borja Vivas es la de hacer «un parque deportivo en la zona, siempre que haya presupuesto». En concreto, Miguel Millán detalló que el concejal habló de instalar en este espacio un gimnasio. «Nosotros le dijimos que no solo maquinaria, sino también calistenia: las barras», explicó el presidente.

Miguel Millán hizo hincapié además en que el propósito de la asociación de vecinos es estar presente en la reunión de la Gerencia Municipal de Urbanismo que decida el destino del solar.

Miguel Millán, junto a una cuba abierta con estiércol, en las cuadras de Teatinos, en una foto de archivo.. / A. V.

«También le hemos dicho que se intente, si es posible, hacer un local social para nuestra asociación y salir nosotros del que tenemos en Vals Sport Teatinos, porque siempre tenemos con este centro deportivo algunas complicaciones; me ha dicho que lo van a estudiar», explicó.

Como ya declaró el pasado diciembre a La Opinión, el presidente vecinal defiende el uso público de esta parcela, como compensación a los 25 años de convivencia con unas cuadras que los vecinos siempre han considerado ilegales aunque estuvieran permitidas por el Ayuntamiento.

Por eso, abogó entonces porque el terreno no termine «como están terminando muchas parcelas en Teatinos: destinadas a alguna universidad privada o, en este caso, como ampliación de San Telmo» -la parcela linda con las instalaciones de la Escuela de San Telmo-.

Caballos en la parcela municipal, en una foto de archivo. / La Opinión

«No sería incompatible»

Fuentes municipales señalaron ayer que, en la actualidad, Urbanismo está redactando el proyecto «para una zona verde pública».

No obstante, precisaron estas fuentes, la zona verde «no sería incompatible» con un equipamiento deportivo al aire libre, similar al espacio deportivo de entrenamiento de calle (en inglés, ‘work out’) que se encuentra en el Parque Profesor Vicente Granados Cabezas, en la Colonia de Santa Inés, pusieron de ejemplo.

A este respecto, Miguel Millán confió en que el Consistorio mantenga su propuesta y que además se estudie la posibilidad del local social.