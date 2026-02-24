Buenas noticias para las familias de Málaga: el parque hinchable más grande del mundo abrirá esta Semana Blanca

La espera ya ha llegado a su fin. Desde que la apertura oficial del Fun Street Park Málaga, considerado el parque hinchable más grande del mundo, tuvo que retrasarse en enero por las intensas precipitaciones registradas en la provincia, las familias se encontraban a la espera de saber cuándo podrían disfrutar de sus tirolinas, castillos hinchables y 5.000 metros cuadrados de "diversión". Pues ya se ha dado a conocer la nueva fecha: este sábado 28 de febrero.

De ese modo, será este próximo Día de Andalucía cuando niños, jóvenes y adultos puedan vivir la "gran apertura" de este parque de atracciones que promete una "diversión masiva y un caos controlado" para usuarios "de entre 0 y 99 años".

La apertura del parque hinchable más grande del mundo, en Semana Blanca

Así, tras la espera, los malagueños y visitantes ya pueden disfrutar, en plena Semana Blanca, de este parque temático que estará abierto de jueves a domingo y que en su primera jornada de inauguración estará disponible de 10.30 a 00.00 horas.

De ese modo, este sábado, Fun Street Park Málaga abrirá por primera vez sus puertas para que sus visitantes puedan adentrarse en el parque hinchable más grande del mundo, que se ha instalado en Málaga Forum, en la carretera de la Azucarera Intelhorce 7-9, con 5.000 metros cuadrados de "diversión para todos los públicos".

Un parque hinchable en Málaga con rocódromo, tirolinas y toboganes

Los visitantes podrán subir por sus toboganes, rocódromo y tirolinas, convirtiéndose así en un espacio pionero en el que niños y adultos podrán jugar por cuatro áreas de juego diferenciadas.

En todas ellas, los usuarios podrán poner a prueba su habilidad con paredes ninja, carreras de obstáculos, castillos, zonas elásticas, saltos, pistas americanas, circuitos de destrezas y toda clase de juegos diseñados para "público familiar, juvenil y corporativo".

Cumpleaños personalizados en este parque de Málaga

Además, este entorno cuenta con restaurante y área de descanso, así como packs de cumpleaños personalizados para que, quien lo desee, pueda llevar a cabo cualquier tipo de celebración en un ambiente "familiar y supervisado".

"Un espacio pensado para que los niños disfruten al máximo y los padres estén tranquilos", han recalcado desde el parque.

Precio de las entradas para el parque hinchable más grande del mundo, en Málaga

Durante este primer día de apertura y el resto de jornadas, las entradas tendrán un precio de 16 euros, tanto para quienes quieran acudir al parque hinchable como para quienes prefieran hacer uso del rocódromo y la tirolina.

Los menores de tres años, por su parte, no necesitan entrada y pueden acceder a la zona infantil completamente gratis, mientras que los menores de 12 años siempre tienen que ir acompañados por un adulto.

Este parque estará abierto de jueves a domingo con distintas sesiones en las que los visitantes podrán disfrutar de 80 minutos de "juegos, saltos y diversión". Las entradas para su gran apertura del sábado y del domingo ya están disponible en la web del parque, mientras que las del resto de semanas aún no están a la venta en su página.