¿Dónde se come mejor en Málaga? La Guía Macarfi desvela sus restaurantes favoritos de 2026

Que la gastronomía malagueña es una de las más exquisitas y emblemáticas de Andalucía es algo extendido por toda la geografía nacional. Pero, además, ahora ha sido reconocido por la Guía Macarfi, que en su gala ha revelado los mejores restaurantes de todo el país, con un amplio protagonismo de Málaga, que alberga gran parte de los mejores negocios de toda la comunidad autónoma.

Así lo han dado a conocer en la XI Gala Macarfi 2026, que se ha llevado a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el objetivo de servir de escaparate para el mejor talento culinario del momento.

Premios 'Top of the tops' a nivel nacional

Durante esta cita que ha reunido a grandes chefs del panorama nacional, la guía ha entregado los premios 'Top of the tops' a los restaurantes que han liderado el ránking durante tres años consecutivos, galardones que han ido a parar a Disfrutar y El Celler de Can Roca, de Cataluña; Diverxo, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi.

Top 15 de Andalucía: Málaga lidera con Bardal

Es en el Top 15 de Andalucía donde Málaga ha mostrado su fortaleza ante los fogones, con el restaurante malagueño Bardal encabezando este prestigioso listado en el que gran parte de sus reconocimientos han ido a parar a negocios malagueños.

Así, en el 'Top of the tops' de Andalucía se han distinguido tanto al restaurante malagueño Bardal como a Kaleja y Palodú, en la capital, además de Skina, en Marbella, y Los Marinos José, en Fuengirola.

El resto de premiados de Andalucía en esta distinción son Noor y Choco, ambos en Córdoba; Aponiente, Lú Cocina y Alma, y Mesón Sabor Andaluz, en la provincia de Cádiz; Bagá, Dama Juana y Vandelvira, en la provincia de Jaén; Cañabota, en Sevilla; y La Costa Restaurante, en Almería.

Top 25 de la provincia de Málaga: lista completa

Además, Macarfi también ha querido mostrar los 25 restaurantes más 'top' de la provincia de Málaga, un listado que incluye Bardal, Kaleja, Shina, Palodú, Los Marinos José, José Carlos García, Back, Blossom, Nintai, Kava, La Milla, Beluga Málaga, Restaurante Hermanos Alba, ChinChín Puerto, Messina, Ta-Kumi Marbella, Sollo, La Cosmo, Restaurante Cávala, El Saladero, Areia Marbella, La Taberna de Mike Palmer, Tragatá Ronda, El Lago y Ta-Kumi Málaga.

De igual modo, en el 'Top 100' de Andalucía se han incluido distintos restaurantes de Málaga, como Nobu, La Marisquería Casa Curro, REI by Finca Cortesín, Kütral, Ménade, Promesa y Mi Niña Lola.

Rookie del año 2025: mejores aperturas

Durante la gala, también se han premiado a las mejores aperturas del 2025 con el galardón 'Rookie del año', que en el caso de Andalucía también ha sido liderado por dos restaurantes de Málaga, Clómada y Alaparte, además de las malagueñas La Recaleta y Cristine Bedfor.

Junto a estos se encuentran los gaditanos Arima Gastrobar, en Jerez de la Frontera; Casa Candela y Clandestino, en Zahara de los Atunes; Dalmar, en San Roque; además de los restaurantes sevillanos Eterno y La Cocina de Cristine.

De igual modo, han destacado el restaurante Acebuche de Baeza, en Jaén, y Asador de la Reina, en La Zubia, Granada.

Selección Macarfi: restaurantes relevantes que merecen una visita

Otro de los premios otorgados han sido la Selección Macarfi, que reúne a restaurantes relevantes que, aunque no se encuentren en los primeros puestos de su ránking general, merecen una visita.

Entre los escogidos de Málaga se encuentran El Saladero, en Caleta de Vélez; ChinChín Puerto, en Caleta de Vélez, y Restaurante Hermanos Alba.

En el resto de Andalucía se encuentra los jiennenses Acebuche de Baeza, Casa Pepe y Los Sentidos (Linares). En Granada se localiza el Asador de la Reina (La Zubia) y Atelier Casa de Comidas.

Los escogidos de Huelva han sido Azabache, El Bodegón de Palos (Palos de la Frontera) y Lieva (Fuenteheridos). En el caso de Almería, destacan Bacusº (Aguadulce), Bar Casa Joaquín y Tony García Espacio Gastronómico.

En Cádiz han elegido a El Campero (Barbate) y El Faro de El Puerto (El Puerto de Santa María), mientras que en Córdoba destaca La Cuchara de San Lorenzo. En cuanto a la provincia de Sevilla, el listado incluye a Cal Viva (Morón de la Frontera), Ochando (Los Rosales) y Sobretablas.

Origen y expansión de la Guía Macarfi

Esta guía, creada por Manuel Carreras Fisas, nació en octubre de 2015 como un proyecto urbano centrado en Barcelona, donde se reseñaban los restaurantes más interesantes de la ciudad.

Sin embargo, la guía fue evolucionando hasta cubrir toda la España peninsular, ampliando su presencia de 8 a 15 comunidades autónomas. El próximo paso será en 2027, con la incorporación de las islas para completar la cobertura de todo el territorio nacional.

Cómo funciona el sistema de valoración

El funcionamiento de la guía se basa en un amplio sistema de valoración colectiva en el que se analiza y puntúan unos 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores.

Estos aportan sus opiniones y puntuaciones de "manera libre, desinteresada y anónima" que se integran en una única crítica final que sintetiza el sentir general de los embajadores.