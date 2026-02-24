Tráfico
Continúan cortadas cuatro carreteras en Málaga tras la reapertura al tráfico de la MA-3102 en Colmenar
En la provincia de Málaga, la Diputación mantiene cortadas al tráfico cuatro carreteras, incluyendo la MA-6406 en Antequera y la MA-8302 en Genalguacil por desprendimientos
EP
La carretera MA-3102 en Colmenar (Málaga) ha quedado reabierta en la tarde de este martes, mientras que en la provincia malagueña quedan otras cuatro vías aún cortadas, según han informado desde la Diputación.
Así, tras esta reapertura, permanecen cortadas al tráfico en la zona de Antequera la MA-6406, en Almargen, por pasos de agua sobre la carretera en varios puntos.
En el área de Ronda, también continúa cortada la MA-7402 (de acceso al yacimiento arqueológico de Acinipo); y la MA-8405 en Cortijo los Villalones, que está cortada por la ejecución de una obra de emergencia reponiendo la plataforma hundida.
Asimismo, se actúa también en la MA-8302 en Genalguacil, que sigue cortada, con obra de emergencia de retirada de pinos y desprendimientos; mientras que la MA-8306 en Benalauría está cortada solo al tráfico pesado.
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
- Málaga instala monumentos con presupuesto municipal: 60.722 euros en siete actuaciones en el último lustro