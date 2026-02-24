Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúan cortadas cuatro carreteras en Málaga tras la reapertura al tráfico de la MA-3102 en Colmenar

En la provincia de Málaga, la Diputación mantiene cortadas al tráfico cuatro carreteras, incluyendo la MA-6406 en Antequera y la MA-8302 en Genalguacil por desprendimientos

La carretera MA-3102 en Colmenar (Málaga) ha quedado reabierta en la tarde de este martes, mientras que en la provincia malagueña quedan otras cuatro vías aún cortadas, según han informado desde la Diputación.

La carretera MA-3102 en Colmenar (Málaga) ha quedado reabierta en la tarde de este martes, mientras que en la provincia malagueña quedan otras cuatro vías aún cortadas, según han informado desde la Diputación. / diputación málaga

EP

Málaga

La carretera MA-3102 en Colmenar (Málaga) ha quedado reabierta en la tarde de este martes, mientras que en la provincia malagueña quedan otras cuatro vías aún cortadas, según han informado desde la Diputación.

Así, tras esta reapertura, permanecen cortadas al tráfico en la zona de Antequera la MA-6406, en Almargen, por pasos de agua sobre la carretera en varios puntos.

En el área de Ronda, también continúa cortada la MA-7402 (de acceso al yacimiento arqueológico de Acinipo); y la MA-8405 en Cortijo los Villalones, que está cortada por la ejecución de una obra de emergencia reponiendo la plataforma hundida.

Asimismo, se actúa también en la MA-8302 en Genalguacil, que sigue cortada, con obra de emergencia de retirada de pinos y desprendimientos; mientras que la MA-8306 en Benalauría está cortada solo al tráfico pesado.

