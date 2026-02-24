Sucesos
Detenida en Málaga una mujer cuya hija acudía al colegio con lesiones compatibles con maltrato
La investigación de la Policía Nacional se inició después de que los profesores trasladaran a la niña a un centro de salud de la capital, donde se confirmaron las sospechas
Una joven de 30 años ha sido detenida en Málaga como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar hacia su hija, menor de edad. Según ha informado la Policía Nacional, la actuación policial se produjo a raíz de que la niña acudiera a su centro escolar de Educación Primaria con lesiones visibles que llamaron la atención del personal docente por ser compatibles con un posible maltrato infantil.
Esto llevó a los profesores a trasladar a la alumna a un centro de salud de la capital, donde los médicos que atendieron a la pequeña confirmaron las sospechas. El caso se trasladó entonces a la Policía Nacional, cuyos investigadores realizaron distintas pesquisas que revelaron que la niña llevaba un tiempo asistiendo al colegio "con hematomas y otras lesiones que llevaron a los responsables del centro educativo a hacer un seguimiento a la pequeña que culminó con su traslado a un centro de salud.
Fiscalía de Menores
Tras determinar que la menor estaba siendo víctima de maltrato físico, los investigadores arrestaron a la madre el pasado viernes 13 de febrero por su presunta responsabilidad en un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Desde la Comisaría Provincial han añadido que los hechos ya se han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
