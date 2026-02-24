Detenidos por asaltar fincas de los Montes de Málaga y Cártama para robar gallos de pelea

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes aficionados a la cría de gallos de pelea por su presunta responsabilidad en dos delitos de robo con fuerza en fincas de los Montes de Málaga y en la localidad de Cártama. Los arrestados entraron en las propiedades privadas tras sortear el perímetro exterior, al objeto de sustraer aves de combate.

La investigación, asumida por agentes de la Comisaría de Distrito Norte, se inició tras recibir una denuncia por el robo de unos gallos de pelea en una finca en los Montes a la que poco después se sumó otra por hechos similares, esta vez en el municipio de Cártama.

Gallo recuperado. / L.O.

Matrícula

Muy útil para las pesquisas resultó la declaración de uno de los perjudicados, que se encontraba en su finca en el momento en que los intrusos accedieron y los ahuyentó a gritos, y se quedó con los datos de la matrícula del vehículo utilizado por los sospechosos. Esto permitió a los agentes poner nombre y apellidos a dos jóvenes de 20 y 23 años presuntamente implicados en la trama. Uno de ellos había salido de prisión recientemente tras ser condenado por delitos de la misma naturaleza, ha informado este martes la Comisaría Provincial.

Noticias relacionadas

Finalmente, en el marco de la operación Cresta, los agentes detuvieron a los sospechosos, a los que atribuyen dos delitos de robo con fuerza y otro de estafa, este último por repostar combustible en estaciones de servicio sin abonarlo.