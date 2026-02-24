Se duplican los secuestros en Málaga en 2025 y crecen los asesinatos y homicidios dolosos

Los secuestros en la provincia de Málaga durante 2025 se duplicaron al pasar de 8 (en 2024) a 17 y aumentaron los homicidios dolosos y asesinatos consumados, de 23 a 26, según el balance de criminalidad difundido por la Subdelegación del Gobierno.

Por su parte, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han reducido un 7,8 %, al pasar de 64 a 59 y los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria se incrementaron un 7,3 % (de 1.141 a 1.224).

Suben los delitos contra la libertad sexual un 2,4 % (de 838 a 858) y se elevan el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual un 3,8 % (de 662 a 687), mientras descienden las agresiones sexuales con penetración un 2,8 % (de 176 a 171).

Se observa también un descenso del 4,8 % en las infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas (de 1.071 a 1.020).

Crece la criminalidad un 2 %

El balance estadístico de criminalidad del pasado año en la provincia malagueña refleja un leve aumento global del 2 % en el total de infracciones penales, al pasar de las 102.232 en 2024 a 104.234 en 2025.

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha resaltado que la provincia "está experimentando una evolución positiva en los últimos años en los delitos que más preocupan a la ciudadanía" y que la tasa de criminalidad ha descendido en los últimos diez años.

Ha recalcado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su implicación en la lucha contra la delincuencia.

Caen los delitos contra el patrimonio

En cuanto a los delitos contra el patrimonio descienden un 7,29 % y en total se registraron 36.658 en este ámbito frente a los 39.537 de 2024.

Bajan también los robos con violencia e intimidación un 0,9 % (de 1.861 a 1.845); los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones un 22,6 % (de 4.414 a 3.417); los robos con fuerza en domicilios específicamente un 23,9 % (de 3.163 a 2.408) y los hurtos un 4 % (de 28.131 a 27.005).

Sin embargo, aumentan las sustracciones de vehículos un 0,8 % (de 1.968 a 1.983).

Respecto a la cibercriminalidad han aumentado los delitos en la provincia un 6,4 %, al pasar de 18.137 a 19.301, y en este apartado destacan las estafas informáticas, con un incremento del 6 %, y otros ciberdelitos, que suman un 9,4 % más (de 2.182 a 2.388).