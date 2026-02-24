Carmen Manzano, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Málaga: «Somos familias multiespecie, con perros, gatos, cobayas...»

Funcionaria de Hacienda, «gracias a Dios» jubilada. Carmen Manzano, a sus 71 años, es voluntaria y presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. Un refugio de referencia en el conjunto de España y que cumplirá este 2026 150 años. Para dicho aniversario, preparan un libro que relatará la historia del centro desde su fundación en tiempos de la Restauración Borbónica, que incluirá un prólogo firmado por el cómico malagueñoy colaborador de la Protectora de Málaga, DaniRovira.

Carmen Manzano, presidenta de la Protectora de Málaga, dándole de comer a uno de los perros que cuidan. / samuel saborido

La presencia de mascotas en las familias es ya cinco veces mayor que la de los menores de 10 años.

Ahora las familias somos familias multiespecies, la especie humana y la especie canina, o la especie felina o cobaya, y convivimos en hogar. ¿Qué pasa? Que ahora tener hijos es un problema económico. Cuando yo me casé el tener hijos no te lo planteabas así, sino como ‘vamos a tener un niño’, como algo natural. Ahora hay que plantearse el costo que supone mantener un niño.

Aunque cada vez los animales se están ganando un puesto más importante en nuestras vidas, siguen siendo el eslabón más débil. Por ejemplo, hay caseros que no aceptan a inquilinos con perros.

Para cualquier persona, aunque tenga un trabajo estable, ya le es complicado pagar un alquiler tal y como están los precios en Málaga y en toda España, si encima tienes un perro te dicen que no... Sólo he vivido de alquiler una vez y lo primero que me dijeron cuando vieron a mi Coco, un ‘American Stanford’, fue que no podía estar en esa casa con ese perro.Le dije ‘mire usted, haga una foto de toda la casa, de todo, y cuando nos vayamos compruebe, lo que esté estropeado se lo pago, pero es que este perro era como mi marido, era una parte de nuestra familia, y no estropea nada’. Por otro lado, están las normas que están saliendo y que coartan la libertad de la gente que amamos y, sobre todo, respetamos a los animales.

Las nuevas normas coartan la libertad de la gente que amamos a los animales

¿A qué se refiere?

Si a ti se te muere tu perro o tu gato, tienes que pagar una incineración, colectiva o individual. Más o menos la broma te sale entre 200 y 300 euros. Eso no te lo quita nadie. Pero, los cazadores pueden enterrar a sus perros en sus fincas privadas y, ahora, vete tú a saber ese perro cómo ha muerto o quién lo ha matado. Y si yo entierro a mi perra en mi jardín, se me cae el pelo. Porque el lobi taurino o el lobi cazador están más subiditos porque los políticos de este país no piensan en servir al pueblo, sino que piensan en su propio beneficio.

Ahora las familias somos familias multiespecies, la especie humana y la especie canina, o la especie felina o cobaya, y convivimos en hogar / álex Zea

Muchas personas adoptan mascotas porque se sienten solas, ¿le parece que eso esconde el peligro de que ese animal acabe abandonado?

No. Es como el que se apunta al Tinder, es una forma de aliviar esa soledad. Cuando esa persona salga con su perro, la gente le va a decir ‘ay, que gracioso’ y ya va a relacionarse más. Además, yo por ejemplo, a algunas de mis mejores amigas las he conocido paseando a mis perras, porque son gente afín a mí, después tengo amigas desde que nací y no me siento afín a ellas porque han ido tomando otros derroteros.

Los políticos no piensan en servir al pueblo ellos piensan en su propio beneficio

Se lo pregunto porque puede darse el caso de alguien que adopte para llenar un vacío que luego lo vea cubierto con otra cosa y ahora el perro le moleste y lo abandone.

Sí, eso ocurre. Muchas veces nos dicen que por qué hacemos un cuestionario que tiene 14 páginas y somos tan exhaustivos para las adopciones... Y, pese a eso, nos la meten doblada. La gente cambia, cambiamos, pero los animales no. Nosotros en el cuestionario decimos que, si por algún casual, por algún cambio en la vida de esa familia, por cualquier circunstancia, no pueden hacerse cargo de ese animal, que nos lo devuelvan, que no lo lleven a la perrera (ahora Centro de Protección Animal Municipal) ni lo deje en mitad de la calle, que es de nuestra familia. Que lo traigan de vuelta a la Prote.

Los niños que se crían con perros y con gatos, que les dan besos, que gatean por el suelo donde pasan perros y gatos son más inmunes a las enfermedades / L.O.

Hablaba antes del factor económico, que cuidar a un animal también supone un gasto económico importante. Entre las vacunas obligatorias, la comida, juguetes... Por no contar posible medicación por enfermedad.

Muchas veces nos han tachado de clasistas. Cuando nos llega una persona que dice ‘¡oh, 160 euros, joder! Es que es mucho dinero’ ¿Te parece mucho 160 euros adoptar un animal y pagar esterilización, pasaporte comunitario, desparasitación, chip y vacunación? Cuando sólo esterilizar un perro o un gato en una veterinaria te cuesta más de 200. Entonces, mira, no eres apto para adoptar. Por mucho que tú ames a ese animal. Todos los años, nada más en desparasitación y vacunas se te van 70, 80, 90 euros.

En los 14 días de salvaguarda que obliga el Presvet el gato callejero está ya en La Coruña

¿Cómo es posible que tengamos esos precios?

Gracias al IVA veterinario, que está en el 21%. Tiene tela porque es el IVA de lujo, el mismo que tiene un yate. En cambio, torturar y matar en una corrida de toros tiene un IVA del 10%. Entre eso y el polémico decretazo del Presvet (aprobado en 2023, pero que entró en vigor el pasado año, que regula la medicación a los animales), que para mandar un antibiótico a un animal, tienes que pedir una póliza, casi. Está pensado para animales de consumo en toda Europa, y lo veo bien para los que coméis carne, para controlar el antibiótico que se inyecta a los animales, pero los animales de compañía no nos los comemos. Antes, se castraba un gato o una gata y se les metía un antibiótico que dura 14 días, que es caro y fuerte, pero con 14 días de salvaguarda. Ya no se puede. Porque el decreto dice que primero pruebas con uno suave y después con otro más fuerte..., en ese tiempo el gato, si es callejero, está ya en La Coruña. ¿Por qué? Porque es que somos más papistas que el papa.

"Hay gente joven que viene cuatro o cinco horas a colaborar en la protectora, que nos viene estupendamente" / L.O.

¿Qué pasos deben darse para educar a la población en el cuidado a los animales?

Mira, la Protectora cumple este año 150 años y mi marido, que es historiador, está haciendo un libro sobre su historia. Bicheando en archivos, vimos que ya cuando se fundó la Protectora el entonces presidente hizo un programa educativo que el Gobierno incluyó en las escuelas con una asignatura que se llama Protección Animal, fíjate si hace tiempo. Entonces, lo importante es educar a los niños.

Voluntarios velan para salvaguardar el bienestar de los animales en la Protectora de Animales y Plantas de Málaga / Álex Zea

Hay personas que temen que los niños pequeños se relacionen con animales por miedo a que les transmita alguna enfermedad.

Mira, los niños que se crían con perros y con gatos, que les dan besos, que gatean por el suelo donde pasan perros y gatos son más inmunes a las enfermedades. Mis nietos se han criado toda la vida con perros, mi nieto con apenas 11 meses andaba con el jardín sujetado a mi perra Luna. Cuando la perra tenía 15 años, andaba con un arnés de esos que la levantan y él, ya adulto, la paseaba por el jardín. Se me ponen los pelos de punta. Eso es la trayectoria familiar que tenían mi hijo y mi Luna.

¿Y usted cómo ve los pasos que tratan de dar las instituciones en materia animal?

Hay un proverbio japonés que dice ‘no te inquietes por andar despacio, pero no te pares’. Tenemos que seguir andando y conseguir que la gente joven, que están menos comprometidos que los de mi edad, participen. Yo lo noto con los voluntarios en la Protectora.Hay gente joven que viene cuatro o cinco horas, que nos viene estupendamente, pero el compromiso tiene que ser más fuerte. Queda mucho camino, pero poco a poco.

No compres animales, adóptalos / L.O.

¿Qué le pide a las futuras generaciones?

Que sigan la ruta, porque yo no voy a ser eterna. Nosotros no vamos a ser eternos. La próxima generación tiene que seguir mejorando porque, al fin y al cabo, la Tierra es una casa y en ella estamos todas las especies. Hay que olvidarse de esa visión antropocéntrica de que el ser humano es el centro del universo.