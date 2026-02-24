El IMEC prevé iniciar las obras en Málaga y superar los 20 empleos a finales de este año

El IMEC, instituto de referencia mundial en investigación y desarrollo de semiconductores, prevé que las obras de su sede en Málaga comiencen a finales de este año o principios de 2027, y se ha marcado como objetivo alcanzar entre 20 y 30 personas contratadas al término de 2026.

Un desembarco en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) que está provocando un efecto de atracción a Málaga de empresas del sector de la microelectrónica, como es el caso de la belga Estel. Un arrastre que el Ayuntamiento va a secundar con la creación de un nuevo esacio en el edificio Promálaga Coworking, Núcleo, con una superficie total de 1.500 metros cuadrados y capacidad de incubación para 20 empresas vinculadas a la industria de la microelectrónica, los semiconductores y la fotónica.

El director general de IMEC en España, Karel van Gils, ha detallado este martes el cronograma para la apertura de este centro puntero de microelectrónica, que estará dotado con una sala blanca de 2.000 metros cuadrados, será el primero del IMEC fuera de Bélgica y contará con una inversión de 615 millones de euros (500 de ellos aportados por el Estado).

En declaraciones a los periodistas durante el 121264201 121264201en Málaga, ha recordado que el pasado enero se abrió el proceso de licitación pública para seleccionar la empresa constructora del centro que se ubicará en la tecnópolis de la capital malagueña, que permanecerá abierto hasta marzo.

En junio esperan poder tener firmado el contrato con la empresa ganadora y después será necesario un diseño de detalle del centro, por lo que calcula que "más o menos en diciembre o en enero" empezará la construcción de la sede, que se prolongará hasta septiembre de 2028.

Imagen recreada de la futura sede del IMEC en el PTA de Málaga. / L.O.

Una vez finalizada la construcción del edificio, se llevará a cabo el traslado de herramientas avanzadas a la sala blanca, que durará entre un año y año y medio debido a la alta sensibilidad de los equipos, y que incluye el ajuste de químicos y gases. A finales de 2029 o principios de 2030 está previsto que comiencen las operaciones en el centro.

Plantilla

El crecimiento de la plantilla del IMEC en Málaga será escalonado conforme avance la infraestructura: actualmente hay ocho personas contratadas, que se encuentran en Bélgica recibiendo formación.

De ellas, cuatro son responsables de infraestructura -tres malagueños y un madrileño-, que se mudarán a Málaga en 2027, coincidiendo con el inicio de la construcción.

El objetivo es alcanzar a finales del presente año entre 20 y 30 personas contratadas, un proceso que se intensificará en 2027. "Va a crecer un poco más rápido -ha indicado- porque necesitamos en 2028 casi 100 personas" para iniciar la fase de operaciones técnicas. La plantilla crecerá hasta llegar en 2031 o 2032 a los 200 empleados, principalmente científicos e ingenieros destinados a la investigación, ha explicado.

Van Gils ha resaltado la importancia de que se haga "investigación de vanguardia aquí en Europa para que seamos menos dependientes de otros continentes". "Nunca seremos independientes, lo que podríamos hacer es ser indispensables", ha opinado, y ha animado a lograrlo en algunos sectores científicos.

Además, ha incidido en la relevancia de los resultados de la investigación porque hay "muchas posibilidades" de mejorar la salud y la sociedad gracias a soluciones de microelectrónica. Una aplicación en la que trabaja este instituto actualmente es la capacidad para secuenciar ADN, algo "muy importante para la salud", dado que disponer de información al respecto abre la puerta a medicamentos personalizados.