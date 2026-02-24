Jurado declara culpable al acusado de atropellar mortalmente a un joven y herir a tres mas

Un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al joven acusado de atropellar mortalmente a otro y herir a tres más a la salida de una discoteca en la capital malagueña.

Los miembros del jurado han considerado que el procesado es culpable de un delito consumado de asesinato y tres en grado de tentativa y han apreciado los atenuantes de reparación parcial del daño y confesión.

El fiscal, tras la lectura del veredicto, ha pedido que el acusado sea condenado a 20 años de prisión por el asesinato y por cada una de las tres tentativas ha solicitado diez años mas de cárcel -es decir un total de treinta años por los tres intentos de asesinato-, mientras que la acusación particular ha elevado su petición de pena a 25 años de cárcel por el atropello mortal.

Tras la petición de las penas de las acusaciones, la magistrada presidenta ha celebrado una pequeña vista para determinar si el acusado debía seguir en prisión provisional, y las dos acusaciones han solicitado su prórroga, mientras que la defensa se ha mostrado contrario a ello por el arraigo familiar.

La magistrada, tras escuchar los argumentos de todos, ha decidido que debía prorrogarse la prisión debido a la "enormidad de la pena" que se le iba a imponer. Aunque fuera cierto que pueda tener arraigo, ha valorado que también existía riesgo de fuga por la elevada pena que se le iba a imponer.

Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2022 cuando el procesado celebraba su 26 cumpleaños en una discoteca con varios amigos. En el mismo establecimiento celebraba otro cumpleaños el joven que resultó fallecido, de 25 años, que estaba acompañado por dos amigos y una joven con la que había iniciado una relación.

Sobre las 6.15 horas, ambos grupos salieron a la calle, donde había una pelea entre otros jóvenes que se agredían con botellas de cristal. Las acusaciones han mantenido en el juicio que, por motivos que se desconocen, un joven de uno de esos grupos propinó a la víctima un botellazo en la cabeza que le hizo caer inconsciente sobre la calzada.

Mientras tanto, el grupo del acusado se dirigió al coche para volver a casa. Según el fiscal y la acusación particular, con el procesado al volante, el joven que le acompañaba en el asiento del copiloto sacó por la ventanilla una botella de vodka.

Al pasar por la puerta del local, vieron a la víctima tendida en el suelo asistida por sus amigos, momento en el que alguien que participaba en la reyerta ajena a ambos grupos golpeó con otra botella la que llevaba el copiloto asomando por la ventanilla, provocando que esta se rompiera y causara al acompañante del acusado una herida sangrante en la cara.

Esto, según las acusaciones, provocó que el acusado realizara un brusco cambio de sentido y, una vez realizado el giro, "en lugar de conducir por su carril de circulación, cambió la trayectoria del vehículo y embistió a toda velocidad, de forma intencionada y con evidente desprecio por su vida, a la víctima y a sus acompañantes, que nada tenían que ver con lo sucedido al copiloto y no tuvieron ninguna oportunidad de reaccionar".

Los miembros del jurado han considerado de manera unánime que el acusado efectivamente invadió el carril en sentido contrario y fue consciente de las consecuencias cuando se dirigió a una "masa" de gente.

El ministerio público ha añadido que los acompañantes del joven fallecido salieron despedidos y la víctima fue arrollada y arrastrada durante más de 13 metros.

El acusado fue a las 6.20 horas del día siguiente a entregarse a la Guardia Civil.