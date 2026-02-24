Málaga ya tiene el alquiler de garajes más caro de Andalucía: hasta 100 euros al mes

En Málaga, aparcar es cada vez más complicado. La zona azul, la peatonalización y las restricciones medioambientales han disparado la demanda de plazas de garaje en alquiler.

De hecho, alquilar una plaza en la ciudad ya cuesta más que en algunos barrios de Madrid. Según el informe de Fotocasa, el precio medio del alquiler de un garaje en Málaga capital es de 83,44 euros al mes, lo que supone un 3,2% más que el año anterior, cuando rondaba los 80,84 euros.

Si se amplía el foco a la provincia, hay municipios que están entre los más caros del país. Es el caso de Marbella, donde el alquiler mensual ya supera los 100 euros, con una media de 102,58 euros.

Con estas cifras, Málaga lidera el precio del alquiler de garajes en Andalucía.

Así quedan los precios en Andalucía

Tras Málaga, la lista andaluza continúa con Sevilla (79,38 €) y Huelva (75,88 €). Después se sitúan Granada (75,79 €) y Almería capital (75,11 €), mientras que Córdoba baja hasta 74,33 €. En la parte media queda Jerez de la Frontera (70,53 €) y, con los importes más bajos de la selección, Roquetas de Mar (61,07 €) y El Ejido (59,41 €).

En evolución interanual, el mayor incremento lo registra Roquetas de Mar, que pasa de 53,17 € a 61,07 €, una subida del 14,9%. La caída más acusada es la de Sevilla, con un -4,8%.

Las ciudades más caras de España

A nivel nacional, el ranking lo encabeza Donostia–San Sebastián (111,61 €), seguida de Palma de Mallorca (106,86 €), Santander (105,07 €) y Bilbao (104,52 €). En esta lista también destaca Marbella (102,58 €) y Salou (100,00 €).

Un patrón se repite: gran parte de los precios más altos se concentran en ciudades costeras, donde la presión turística y la falta de aparcamiento elevan la demanda.