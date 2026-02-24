Málaga mete en nómina verde el eucaliptal de los Baños del Carmen: más superficie, más presupuesto y más vigilancia

El eucaliptal de los Baños del Carmen queda incorporado al contrato municipal de conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes de Málaga. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes una modificación del servicio para absorber nuevos espacios y elementos, un ajuste que eleva el presupuesto anual de 18,1 millones de euros a casi 18,6 millones (IVA incluido). La medida añade 61.035,26 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, situando el total a conservar en 2.594.276,94 metros cuadrados, además de ampliar el catálogo de equipamientos a revisar en parques infantiles.

El salto del eucaliptal al mantenimiento “de contrato” llega con antecedentes recientes. El área de Medio Ambiente activó trabajos en el antiguo Balneario desde el pasado mes de septiembr tras las quejas vecinales por el desplome de una rama de eucalipto con un nido comunal de cotorras.

Aquellas labores incluyeron la retirada de ramas secas, la tala de algunos ejemplares y la eliminación de nidos. En el transcurso de esos trabajos se contabilizaron hasta diez eucaliptos que “venían perdiendo vitalidad” por la combinación de sequía, salinidad y competencia entre ejemplares, y se talaron para evitar riesgos de caída. Además se iba a proceder a talar nuevos árboles con el pie seco. En esa misma intervención, se detalló que el personal de Talher, S.A. —empresa adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes del distrito Este— trabajaba con supervisión del Servicio de Parques y Jardines, y que también se iban a limpiar palmeras y desbrozar el antiguo camping, de unas 20.000 m², con previsión de culminar los trabajos entre miércoles y jueves de aquella semana.

Qué cambia ahora: el eucaliptal entra en el contrato municipal

La modificación aprobada por la Junta de Gobierno suma el eucaliptal de Baños del Carmen a la lista de nuevos espacios que pasan a mantenimiento. En el distrito Este, además, se incluyen el parque de la calle Lingüista Manuel Seco y el de la calle Meridiana.

Junto al eucaliptal, el Ayuntamiento incorpora otros puntos de la ciudad: el ajardinamiento de Callejones del Perchel tras las obras del metro y el del Paseo de Reding (Centro); la calle Rosamunda y los taludes del auditorio municipal Cortijo de Torres (La Cruz del Humilladero); nuevos jardines en la calle Alcalde Joaquín Alonso (Carretera de Cádiz); Cortijo de Maza (Churriana); Los Mancera y Pasillo de las Flores (Campanillas); y el ‘workout’ y el ajardinamiento del arroyo de las Cañas (Teatinos).

En paralelo, se añade el mantenimiento de 76 elementos de juego más incorporados a una veintena de parques infantiles, al margen de los que están siendo reformados.

El contrato por lotes y las empresas adjudicatarias

El servicio se formalizó en mayo de 2022 y fue prorrogado un año en mayo de 2025. Se estructura en siete lotes: