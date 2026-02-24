Uno de los mejores cafés del mundo se hace en Málaga

Para encontrar el mejor café del mundo hay que viajar hasta Arkansas, concretamente hasta Onyx Coffee Lab. Así lo ha revelado el ranking ‘The World’s 100 Best Coffee Shops’, que reconoce a la crème de la crème de la industria cafetera.

Pero Málaga también aparece en esa lista: Kima Coffee vuelve a repetir este año entre las 100 mejores cafeterías del mundo. El proyecto nació como tostadora de café de especialidad en 2018 y se consolidó como cafetería en 2021, ganando prestigio por su enfoque en la calidad y la atención al detalle.

La propuesta de Kima Coffee se apoya en su lema, “Buscamos la perfección”, con una selección de cafés de diferentes orígenes y perfiles sensoriales, aromas y métodos de cultivo. Además de tostar, también imparten formación y defienden un “cultivo cafetero sostenible”.

El negocio abrió como tostador en 2018 y como cafetería en 2021; en el nuevo local del centro histórico están desde septiembre de 2025, aunque su experiencia en el universo cafetero supera las dos décadas.

Qué puedes pedir en la cafetería

En plena calle Carretería, no solo destacan por el café: también ofrecen una carta de tostadas en pan de masa madre como la de sobrasada vegana y rúcula o la de burrata, pistacho y albahaca; además de bizcochos como el de zanahoria y boles de yogur con fruta, salsas dulces y granola.

Kima Coffee se ha vuelto a colocar entre las 100 mejores del mundo. En palabras del equipo: “Repetir es difícil. Evolucionar sin perder la esencia, aún más. Y eso es lo que realmente nos define”. También destacan que “compartir ranking con cafeterías increíbles —y especialmente con proyectos de nuestra querida Málaga— nos llena de orgullo y responsabilidad”.

Café a golpe de clic: cómo comprarlo online

Quienes quieran probar las variedades de Kima Coffee no tienen que residir en Málaga: pueden pedir el café con un clic a través de su web oficial. Allí hay variedades de Nicaragua (fincas como La Libertad o Bethania), Uganda (The Coffee Yard), Colombia (cultivadas por caficultores en Tolima, Huila y Caldas) o Venezuela (finca El Linaje). Los envíos a la España peninsular no incluyen gastos a partir de 30 euros de compra.