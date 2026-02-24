Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%

El pesimismo sobre las reservas de cara a Semana Santa no se detiene en la capital malagueña. Varios de los principales hoteles cifraban este lunes en el 35% las previsiones a la baja como consecuencia de la interrupción del servicio ferroviario con Madrid y el resto del país, pero también por la incertidumbre generada ante esa «pérdida reputacional» del destino. La falta de infraestructuras que dispongan de un mantenimiento acorde al segundo país con más turistas del mundo preocupa a las principales patronales de este sector.

El sector hotelero, muy preocupado por las reservas para la Semana Santa 2026 / l.o.

Caída en la ocupación

«No podemos estar actualizando a diario las cifras para la capital, el resto del litoral o del interior. Pero los 300 millones en pérdidas que anunciábamos la pasada semana crecen a diario. Tenemos muchos hoteles de la capital que este mes van a sufrir una caída de la ocupación de casi el 25%. Y somos conscientes de la incertidumbre reputacional que genera no tener ni siquiera plazo para la reapertura del servicio de alta velocidad», argumenta el vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera Aehcos.

En el ámbito de los alojamientos turísticos, algunas agencias cifran incluso en cerca del 40% la caída de reservas como consecuencia de los problemas que de cara a la Semana Santa aún podría mantener la conexión ferroviaria desde Málaga. La situación afecta de la misma forma a los empresarios dependientes de la llegada de turistas nacionales a la Costa del Sol.

La deficiente conexión ferroviaria de Málaga en estos momentos incide en las reservas hoteleras / GREGORIO MARRERO

Enorme preocupación

Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Comerciantes Centro Histórico-CCA de Málaga, Rodrigo Bocanegra, señalaba la enorme preocupación que existe ante la ya inminente llegada de la Semana Santa, que representa el gran termómetro turístico para la temporada. «Estamos acusando mucho las pérdidas por la no llegada de trenes. Durante años se nos ha hecho crecer en dependencia de los turistas y, en momentos así, las ventas son mínimas, mientras los gastos son los mismos. No entendemos cómo en noviembre se hablaba, por ejemplo, de poder alcanzar los 350 kilómetros por hora de velocidad en los desplazamientos por tren entre Madrid y Barcelona, de manera que se acortase el trayecto en unos 25 minutos, y ahora nos vemos de esta manera», alega.

Bocanegra se remonta a aquella llegada del primer AVE a Andalucía, en 1992, como gran referente internacional. Y lamenta que ya no se pueda mirar a competir con China o Japón, «que nos han ganado el terreno. De momento tenemos que consolidar nuestro propio territorio, transmitiendo esa seguridad y puntualidad clásica para españoles y visitantes. Y esa caída de la reputación y el prestigio de años lo estamos pagando los empresarios, directamente, y el propio Estado, con menos recaudación», finaliza.

La hostelería puede verse afectada por la mala conexión ferroviaria actual de Málaga / Álex Zea

En el conjunto de la provincia, la bajada de reservas es algo menos acusada, como consecuencia de que muchos municipios tienen una mayor dependencia del turismo internacional, que sí mantiene sus conexiones a través del tráfico aéreo con la Costa del Sol. Así la caída de reservas hasta la primera semana de abril se sitúa de media en una franja comprendida entre el 15% y el 20%.

Ofertas de última hora

Dos reconocidas cadenas hoteleras no descartan para este próximo mes de marzo poner en marcha ofertas de última hora, que durante décadas no han sido ni mucho necesarias para llenar los alojamientos en un periodo tan importante como es el de Semana Santa. Así prevén compensar unas pérdidas millonarias que vienen derivadas, sobre todo, de esa falta de AVE a Málaga.

Si hablamos de millones de euros, Aehcos tiene calculado que las previsiones de negocio en el primer trimestre de este año se elevaban a unos 1.750 millones de euros. El presidente de la patronal, José Luque, calcula que las pérdidas por la problemática del AVE y esas intensas lluvias que han condicionado las reservas también durante los meses de enero y febrero van a condicionar de manera importante el desarrollo de este ejercicio.

En la reciente Comisión Permanente del Foro de Turismo Costa del Sol, la alta velocidad fue el tema más recurrente cuando los distintos portavoces tomaron la palabra. En un trimestre donde se juega el 20% del negocio turístico de todo el año, el mercado nacional acapara el 80% de la caída acumulada y con previsiones a la baja que se extenderán más allá de la Semana Santa. El sector establece un paralelismo con la pandemia, porque la normalidad no volverá de la noche a la mañana.