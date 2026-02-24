El Regional de Málaga rinde homenaje a sus jubilados de los años 2020 y 2025

El Hospital Regional Universitario de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado este pasado lunes un acto de homenaje a los más de 220 profesionales que han finalizado su etapa laboral en el centro en los años 2020 y 2025.

El encuentro, celebrado en el Teatro Soho CaixaBank de la capital, reunió a los homenajeados junto a sus familiares, amigos y antiguos compañeros en una cita marcada por la emoción, el agradecimiento y el reconocimiento institucional, ha indicado la Junta en un comunicado.

La dirección del hospital, en coordinación con el área económica y de servicios generales y la Unidad de Comunicación Institucional e Imagen Corporativa, organizó este acto con el objetivo de agradecer públicamente la dedicación y el compromiso de quienes han contribuido, desde distintas categorías profesionales, al crecimiento y consolidación de la institución.

La jornada, que contó con la asistencia del delegado territorial de Sanidad, Carlos Bautista, y el equipo directivo del Hospital Regional Universitario de Málaga, comenzó con la recepción de los asistentes y la entrega de un obsequio conmemorativo, antes de dar paso al acto institucional ya sobre el escenario del teatro.

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha destacado que "este hospital es hoy un referente asistencial, docente e investigador gracias al talento colectivo que lo conforma. Somos un centro de alta complejidad, con unidades de referencia, tecnología puntera y una sólida trayectoria investigadora, pero nada de eso sería posible sin las personas que, día a día, sostienen el sistema con profesionalidad y vocación de servicio".

Ortega ha añadido que "los grandes logros alcanzados en los últimos años, desde avances en innovación y acreditaciones de calidad hasta la ampliación de servicios y nuevas infraestructuras, llevan la firma de quienes han formado y forman parte de esta casa. Cada profesional, desde su responsabilidad concreta, ha contribuido a construir un hospital comprometido con la excelencia, la humanización y la mejora continua".

Asimismo, ha valorado "el componente humano de la institución": "Más allá de los indicadores y los resultados, lo que define al Hospital Regional es su capacidad para cuidar. Esa cultura del cuidado se aprende y se transmite generación tras generación. Vosotros sois parte esencial de esa identidad".

Posteriormente, se proyectó un vídeo homenaje en el que distintos servicios del complejo hospitalario pusieron en valor la trayectoria y la aportación de los profesionales jubilados, permitiendo que los asistentes se vieran reflejados en los equipos en los que desarrollaron su carrera durante años.

A continuación, intervinieron la directora económica y de servicios generales, el director médico, el director de enfermería y la directora de recursos humanos del hospital, los cuales subrayaron "la importancia del legado profesional y humano que dejan quienes culminan su etapa laboral tras décadas de servicio en cada una de las áreas". El acto contó también con un espacio dedicado al entretenimiento, que aportó un tono cercano y distendido a la jornada gracias a la participación de la Tuna de Magisterio

Noticias relacionadas

En su intervención, el delegado territorial de Sanidad, Carlos Bautista, ha incidido en el valor estructural que representan los profesionales para el sistema sanitario público andaluz, señalando que "la fortaleza de nuestra sanidad reside en su capital humano. Cada avance organizativo, cada mejora asistencial y cada proyecto estratégico tiene detrás a equipos comprometidos que han sabido adaptarse a los cambios y responder con rigor y vocación de servicio a las necesidades de la ciudadanía".