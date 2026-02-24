Estos son los dos pueblos de Málaga elegidos por 'Condé Nast Traveler' como los más bonitos de España: "Perfectos para desconectar"

Dos municipios de Málaga se han colado en la lista de la prestigiosa revista internacional de viajes 'Condé Nast Traveler' de las ciudades más bonitas de España, perfectas para perderse y "desconectar del mundo". Se trata de Ronda y Genalguacil, de las que la publicación asegura que son "todo un reclamo" turístico en la provincia.

Así lo ha asegurado la propia revista en su ránking de los pueblos más bonitos de todo el país, de los que ha asegurado que son "pequeños paraísos" que muestran la historia de España a través de cada uno de sus rincones, muros y casas.

La elección de Ronda como una de las ciudades más bonitas

"Resulta imposible recopilar los pueblos más bonitos de España en una lista cerrada. Aquí, entre casas de piedra, castillos y murallas, el tiempo se ha detenido", ha afirmado sobre este listado que suma 14 destinos andaluces, entre los que destacan los municipios malagueños de Ronda y Genalguacil.

Vistas del Tajo de Ronda donde su río está a punto del desbordamiento a causa de la Borrasca Leonardo / Álex Zea / LMA

Sobre el primero de ellos, Ronda, la publicación ha recalcado: "La propia Michelle Obama se pasó por la localidad malagueña para admirar la obra de ingeniería que salva el gran Tajo que presenta la meseta donde se alza Ronda".

La construcción de su mayor emblema: el Puente Nuevo

Así, la publicación ha asegurado que una de las mayores riquezas del territorio es su Puente Nuevo que, durante medio siglo, fue el más alto del mundo con sus 98 metros de altitud.

Un reconocimiento que mantuvo desde su inauguración, en 1793, hasta 1839, cuando Francia levantó el Puente de la Caille, con 147 metros de altura. En la actualidad, este galardón lo tiene China y su Gran Cañón de Huajiang, con 600 metros de altura.

Pero el Puente Nuevo no solo fue durante décadas uno de los puentes más altos y destacados del mundo, sino que desde sus inicios y hasta la actualidad, se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad y uno de los tesoros más destacados de la provincia, lo que le ha llevado a ser declarado Monumento natural de Andalucía.

Un puente de récord

Sin embargo, el puente actual no fue el que se creó en sus inicios, ya que el primero que se construyó se llevó a cabo en 1735, durante el reinado de Felipe V. Esta infraestructura que contaba con un arco de 35 metros de diámetro se creó en tiempo récord, en tan solo ocho meses.

Sin embargo, las prisas llevaron a que, seis años después, el puente se derrumbara y ocasionara la muerte de unas 50 personas a causa del desprendimiento de sus piedras.

El Tajo de Ronda y el Puente Nuevo / .

Fue en 1751 cuando comenzaron las obras para construir el Puente Nuevo definitivo, que finalizaron en mayo de 1793, con motivo de la Real Feria de Mayo en Ronda.

Ronda, una de las ciudades más antiguas de España

"Mitos románticos de bandoleros y toreros se juntan a sus monumentos, todo un reclamo que hace que peregrinen civilizadas hordas de japoneses hasta estos lares para disfrutar del vértigo único de su arquitectura", ha continuado explicando 'Condé Nast Traveler' sobre Ronda.

Ronda, considerada una de las ciudades más antiguas de España, cuenta con unos orígenes que se remontan al Neolítico, aunque la presencia del hombre por estas tierras es mucho anterior, como se puede descubrir en los yacimientos localizados en varias cuevas de la zona, como la de la Pileta.

Además, el municipio dispone de una amplia riqueza monumental que invita a un recorrido sin prisa para apreciar los rasgos de la antigua medina árabe, en la orilla sur del río Guadalevín, cruzar el Puente Nuevo y pasear por la Alameda del Tajo, deteniéndose en los rincones y obras monumentales.

Genalguacil, el otro municipio de Málaga considerado el más bonito de España

La revista 'Condé Nast Traveler' también ha destacado entre las ciudades más bonitas de España el municipio malagueño de Genalguacil.

De esta localidad, ha afirmado: "Este municipio, conocido como los ‘Jardines del visir’, ha ido creciendo a lo largo de un terreno escalonado, herencia de sus fundadores árabes, y muestra todo su esplendor entre castaños, encinas y alcornoques en el Valle del Genal".

Genalguacil (Málaga). / .

Tal y como ha explicado, este rincón de Málaga contiene uno de los parajes "más vírgenes de Andalucía", salpicado por casas encaladas que perfilan este "pueblo-museo" cuyas calles son galerías de arte contemporáneo.

La Artesanía de Genalguacil, otro de sus grandes tesoros

De ese modo, por todo el municipio se pueden contemplar todo tipo de obras al aire libre. "La artesanía a partir de corcho y varas de olivo también tiene especial importancia en Genalguacil", ha añadido la publicación.

Y es que uno de los mayores tesoros de este municipio malagueño es la amplia riqueza cultural y artística que alberga entre sus plazas y callejones.

Genalguacil / La Opinión

Con su peculiar estructura urbana que debe a su herencia árabe, este municipio que apenas llega a los 400 habitantes alberga entre sus empinadas y serpenteantes calles más de 200 esculturas.

Estas piezas han convertido a este pueblo en una joya que combina a la perfección la tradición de sus caminos empedrados y casas blancas, con el arte más contemporáneo y atrevido, todo ello rodeado de unas vistas únicas repletas del verde de los castaños, encinas y alcornoques del Valle del Genal.

Cientos de obras por las calles de Genalguacil

Estas creaciones son obra de los centenares de pintores, escultores, fotógrafos o ceramistas que han participado en los 'Encuentros de Arte' de Valle del Genal, que se inició por primera vez en 1994 y que se organiza cada dos años durante quince días.

Esta actividad nació con el objetivo de que los artistas de cualquier tendencia y origen intercambien sus ideas y se integren en la vida del pueblo durante esas dos semanas, además de que la zona se embellezca para atraer turismo y nueva población para evitar la despoblación del entorno.

La riqueza monumental de una de las localidades más bonitas de España

Una vez que los reputados artistas han finalizado sus creaciones, estas pasan a formar parte del patrimonio material de la localidad tras ser instaladas de forma definitiva en las calles, esquinas, plazas y rincones del municipio o, en el caso de estar compuestas por materiales que no puedan ser expuestos a los elementos, en su Museo de Arte Contemporáneo 'Fernando Centeno López'.

Escultura en Genalguacil / Diputación de Málaga

Pero este no es el único encanto del municipio, sino que entre su riqueza monumental se encuentra la iglesia de San Pedro Mártir de Verona, un templo de estilo barroco con reminiscencias mozárabes compuesta por una torre octogonal y tres naves separadas por arcos de medio punto.

A esto se suman sus miradores, entre los que destacan el Mirador de la Plaza, Mirador de la Española, el Mirador de los Poyetes y el Mirador de la Huerta.

El resto de municipios andaluces considerados los más bonitos de España

Pero Ronda y Genalguacil no son los únicos municipios andaluces que ocupan un lugar destacado en este listado de la prestigiosa revista, sino que otras localidades de toda la comunidad se han convertido en las más bonitas del país.

Entre ellas destacan, en la provincia de Sevilla, Carmona; en Cádiz, Arcos de la Frontera, Olvera y Zahara de la Sierra; y en Huelva, El Rompido.

Genalguacil / El mundo en mi cámara

En la provincia de Granada se sitúan, por su parte, Capileira, Pampaneira y Montefrío, mientras que la escogida en Almería ha sido Mojácar. De igual modo, entre los municipios más hermosos se encuentran tres localizados en la provincia de Jaén, como son Cazorla, Úbeda y Baeza.