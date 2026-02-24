Transfiere apela a un mayor impulso a la tecnología para liderar territorios

Son 15 años como punto de encuentro para las últimas vanguardias en investigación tecnológica. El foro Transfiere abrió este martes sus puertas con muchos guiños a sus inicios, a aquellas primeras presentaciones en Madrid y la posibilidad de que a medio plazo Málaga pudiera presumir, como lo hace hoy, de erigirse en uno de los polos tecnológicos más importantes de Europa. Hubo un llamamiento generalizado a impulsar la tecnología como elemento que haga crecer económicamente a los territorios. Y de este aspecto la Costa del Sol sabe y mucho.

La consejera autonómica Carolina España y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante la apertura de esta nueva edición de Transfiere / Álex Zea

"Un privilegio"

Dirigentes autonómicos de Canarias y Galicia expresaban que la provincia malagueña es referente para sus estrategias comerciales y turísticas, a través del desarrollo en I+D+i. Tomar parte de este Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación incluso se considera como «un privilegio» para el país invitado, la República de Corea, por mucho que en suelo asiático puedan encontrarse algunos de los «casos de éxito» de mayor trascendencia global, dentro del segmento de las vanguardias en innovación empresarial.

En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se dan cita hasta este jueves 26 más de 600 entidades, empresas y administraciones públicas de hasta una veintena de países distintos. Destaca la aportación de universidades y centros de investigación, con talento andaluz que puede codearse actualmente con sus homólogos de las más prestigiosas ciudades europeas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cerraba el turno inicial de intervenciones, en calidad de anfitrión, después de haber dado la bienvenida al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España; al rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; al embajador de la República de Corea en el Reino de España, Soosuk Lim; y al presidente del Comité Organizador de Transfiere y no de los principales impulsores del polo tecnológico que actualmente conforma la capital malagueña, Felipe Romera.

La ministra Diana Morant, hoy

Una de las ponentes más importantes en la programación de este miércoles será la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Moran. Participará en el panel denominado Plan Complementario de Transferencia de Conocimiento: Presente y Futuro. Pero en el mismo recinto del Ágora de Transfiere también se debatirá sobre seguridad jurídica y agilidad fiscal, como uno de los asuntos de mayor interés para cuantos emprendedores se abren camino en España. Asimismo destacará la mesa ofrecida por Canarias sobre los «venture builders», esos modelos donde se desarrollan y lanzan «startups innovadoras» con recursos humanos y financieros reunidos antes de la puesta en marcha del proyecto.

Transfiere, hasta el 26 de este mes en Málaga / Álex Zea

Portal Andaluz del Emprendimiento

En el marco de Transfiere también se presentaba este martes por parte de la Consejería de Universidad la nueva marca Emprendimiento Andaluz, que aspira a convertir a la comunidad autónoma en «destino preferente para la creación de empresas y la innovación». Con un nuevo Portal Andaluz del Emprendimiento, la Junta ha decidido unificar «tanto la información, servicios y recursos disponibles para facilitar la creación de empresas, como los procedimientos y trámites necesarios para iniciar y desarrollar este tipo de proyectos».

Lo expresó el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, que invitó a acceder a juntadeandalucia.es/emprendimientoandaluz para poder descubrir un catálogo con 130 servicios iniciales.

«Esta herramienta permite el acceso rápido y directo a toda la información por parte de los emprendedores y cuenta con un detallado mapa de agentes, en el que es posible identificar a todos los que conforman ese sistema: aceleradoras e incubadoras de startups, entidades financieras, inversores, instituciones empresariales, centros de conocimiento especializado, universidades o administraciones públicas», matizó durante la presentación.

Los organizadores de Transfiere incidieron en que la participación de Corea está más que justificada, al ser uno de los líderes globales en campos como la IA, los más modernos semiconductores, materiales avanzados, salud y tecnología cuántica.

Los organizadores de Transfiere incidieron en que la participación de Corea está más que justificada / Álex Zea

"Socios estratégicos"

Y así lo ratificó el embajador en España de este país asiático, Soosuk Lim, que espera prolongar las líneas de colaboración a través de la Unión Europea con programas como Horizonte Europa y Eureka. Así considera que su nación y la española son «socios estratégicos», que ya cooperan en ciencia y tecnología, así como en industria, energía, infraestructura o baterías.

En su intervención, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, abundó en que en el complejo contexto geopolítico actual «Europa y España tienen que reforzar su autonomía científica y tecnológica, su competitividad industrial y su resiliencia. El conocimiento no puede quedarse en los laboratorios», defendió al tiempo que lanzó un llamamiento hacia el «empleo de calidad».

Recordó que durante la crisis financiera hubo un exilio de más de 10.000 científicos españoles hacia otros países. Sin embargo, a partir de la pandemia el camino se ha invertido, y han venido «23.000 personas a hacer ciencia» en España. «Hemos doblado la curva», expresó. Y cifró en casi 300.000 los trabajadores actuales en ciencia y tecnología.