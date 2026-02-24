I+D+i
Transfiere apela a un mayor impulso a la tecnología para liderar territorios
La provincia de Málaga presume de su liderazgo internacional, como polo tecnológico ya maduro, en la apertura de la décimoquinta edición del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
FRAN EXTREMERA
Son 15 años como punto de encuentro para las últimas vanguardias en investigación tecnológica. El foro Transfiere abrió este martes sus puertas con muchos guiños a sus inicios, a aquellas primeras presentaciones en Madrid y la posibilidad de que a medio plazo Málaga pudiera presumir, como lo hace hoy, de erigirse en uno de los polos tecnológicos más importantes de Europa. Hubo un llamamiento generalizado a impulsar la tecnología como elemento que haga crecer económicamente a los territorios. Y de este aspecto la Costa del Sol sabe y mucho.
"Un privilegio"
Dirigentes autonómicos de Canarias y Galicia expresaban que la provincia malagueña es referente para sus estrategias comerciales y turísticas, a través del desarrollo en I+D+i. Tomar parte de este Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación incluso se considera como «un privilegio» para el país invitado, la República de Corea, por mucho que en suelo asiático puedan encontrarse algunos de los «casos de éxito» de mayor trascendencia global, dentro del segmento de las vanguardias en innovación empresarial.
En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se dan cita hasta este jueves 26 más de 600 entidades, empresas y administraciones públicas de hasta una veintena de países distintos. Destaca la aportación de universidades y centros de investigación, con talento andaluz que puede codearse actualmente con sus homólogos de las más prestigiosas ciudades europeas.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cerraba el turno inicial de intervenciones, en calidad de anfitrión, después de haber dado la bienvenida al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España; al rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; al embajador de la República de Corea en el Reino de España, Soosuk Lim; y al presidente del Comité Organizador de Transfiere y no de los principales impulsores del polo tecnológico que actualmente conforma la capital malagueña, Felipe Romera.
La ministra Diana Morant, hoy
Una de las ponentes más importantes en la programación de este miércoles será la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Moran. Participará en el panel denominado Plan Complementario de Transferencia de Conocimiento: Presente y Futuro. Pero en el mismo recinto del Ágora de Transfiere también se debatirá sobre seguridad jurídica y agilidad fiscal, como uno de los asuntos de mayor interés para cuantos emprendedores se abren camino en España. Asimismo destacará la mesa ofrecida por Canarias sobre los «venture builders», esos modelos donde se desarrollan y lanzan «startups innovadoras» con recursos humanos y financieros reunidos antes de la puesta en marcha del proyecto.
Portal Andaluz del Emprendimiento
En el marco de Transfiere también se presentaba este martes por parte de la Consejería de Universidad la nueva marca Emprendimiento Andaluz, que aspira a convertir a la comunidad autónoma en «destino preferente para la creación de empresas y la innovación». Con un nuevo Portal Andaluz del Emprendimiento, la Junta ha decidido unificar «tanto la información, servicios y recursos disponibles para facilitar la creación de empresas, como los procedimientos y trámites necesarios para iniciar y desarrollar este tipo de proyectos».
Lo expresó el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, que invitó a acceder a juntadeandalucia.es/emprendimientoandaluz para poder descubrir un catálogo con 130 servicios iniciales.
«Esta herramienta permite el acceso rápido y directo a toda la información por parte de los emprendedores y cuenta con un detallado mapa de agentes, en el que es posible identificar a todos los que conforman ese sistema: aceleradoras e incubadoras de startups, entidades financieras, inversores, instituciones empresariales, centros de conocimiento especializado, universidades o administraciones públicas», matizó durante la presentación.
Los organizadores de Transfiere incidieron en que la participación de Corea está más que justificada, al ser uno de los líderes globales en campos como la IA, los más modernos semiconductores, materiales avanzados, salud y tecnología cuántica.
"Socios estratégicos"
Y así lo ratificó el embajador en España de este país asiático, Soosuk Lim, que espera prolongar las líneas de colaboración a través de la Unión Europea con programas como Horizonte Europa y Eureka. Así considera que su nación y la española son «socios estratégicos», que ya cooperan en ciencia y tecnología, así como en industria, energía, infraestructura o baterías.
En su intervención, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, abundó en que en el complejo contexto geopolítico actual «Europa y España tienen que reforzar su autonomía científica y tecnológica, su competitividad industrial y su resiliencia. El conocimiento no puede quedarse en los laboratorios», defendió al tiempo que lanzó un llamamiento hacia el «empleo de calidad».
Recordó que durante la crisis financiera hubo un exilio de más de 10.000 científicos españoles hacia otros países. Sin embargo, a partir de la pandemia el camino se ha invertido, y han venido «23.000 personas a hacer ciencia» en España. «Hemos doblado la curva», expresó. Y cifró en casi 300.000 los trabajadores actuales en ciencia y tecnología.
Las universidades públicas, a la vanguardia con prototipos eléctricos
El foro Transfiere ejerce de gran escaparate global para las universidades públicas andaluzas. En el recinto malagueño destacaban este martes los prototipos de competición ideados por alumnado de la Universidad de Málaga (UMA) y de la Universidad de Sevilla (US). Nada más atravesar el arco de entrada al espacio expositivo se podían contemplar un singular monoplaza del equipo ARUS de la US, en el que participan estudiantes malagueños de Alhaurín de la Torre o Málaga capital, así como una estilizada moto eléctrica del UMA Racing Team.
Responsables del denominado MS25 diseñado en la UMA mostraron a Carolina España y a Francisco de la Torre las prestaciones de un prototipo que ya participó el pasado mes de octubre en la competición MotoStudent. Esta motocicleta eléctrica ha sido desarrollada en la Escuela de Ingenierías Industriales de Málaga e incluye como novedad «un sistema basculante monobrazo».
En Transfiere, el alumnado mostraba los premios acumulados durante la última década tanto por el UMA Racing Team como por el equipo ARUS de la US. No obstante, sus coordinadores resaltaron la necesidad de entablar nuevas líneas de colaboración público-privadas como las que hacen líderes continentales a escuadras que salen de las aulas de Cataluña o País Vasco.
El Andalucía Racing Universidad Sevilla, que da nombre al equipo ARUS, integra a más de un centenar de estudiantes de la US y presentó en 2024 su primer monoplaza totalmente eléctrico y autónomo, sin piloto. Fue destacado por el uso de fibra de carbono y motores independientes y a medio plazo confía en introducir el hidrógeno como nueva fuente energética. Es otro de los ejemplos claros de cómo Andalucía es capaz, aún con menos recursos de los deseados, de situarse a la vanguardia.
