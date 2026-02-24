Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo alerta del “grave perjuicio” por la desconexión ferroviaria con Málaga a las puertas de Semana Santa

El consejero advierte en Málaga de una caída de entre el 20% y el 30% en las reservas y lamenta la falta de información del Gobierno sobre cuándo se restablecerá la línea

El consejero de Turismo advierte del grave perjuicio que supondría para el sector turístico la ausencia de una conexión ferroviaria con Andalucía

El consejero de Turismo advierte del grave perjuicio que supondría para el sector turístico la ausencia de una conexión ferroviaria con Andalucía / Álex Zea

La Opinión

Málaga

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha advertido del grave perjuicio que supondría para el sector turístico la ausencia de una conexión ferroviaria con Andalucía toda vez que nos acercamos a la Semana Santa, y ha señalado que el sector ya se encuentra "entre un 20 y un 30% en disminución" de reservas de cara a esa fecha tan señalada.

MLG 19-01-2026.-Varias personas se acercan a la estación María Zambrano, Vialia para pedir información de la salida de sus trenes, donde en el día de hoy se ha cortado todas salidas de trenes hacia Madrid por el accidente de Adalia del día de ayer

Bernal: "Estamos esperando que la situación se pueda ir arreglando a medida que vaya llegando la fecha de la Semana Santa" / Álex Zea

En este sentido se ha pronunciado Bernal este martes en rueda de prensa en Málaga cuando ha sido preguntado por los periodistas por los efectos de la "desconexión ferroviaria": "Estamos esperando que la situación se pueda ir arreglando a medida que vaya llegando la fecha de la Semana Santa", ha dicho.

Previsiones nada halagüeñas

A renglón seguido, el titular de Turismo ha dicho que las previsiones "no son halagüeñas" porque el sector turístico necesita de una planificación y de una previsión. Y ha añadido que "la ausencia de información y de datos claros por parte del Gobierno de España en cuanto a cuándo va a estar arreglada y el servicio, esa línea, esa conexión con Málaga, pues no la conocemos".

"Esto de 'a principios de marzo', pero después cambio la fecha... pues obviamente no es lo mejor para el sector", ha criticado Arturo Bernal en su intervención ante los medios.

MLG 15-01-2025.- La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, asisten a la llegada del primer tren Ouigo a la estación de Málaga María Zambrano

La conexión ferroviaria, fundamental para el sector turístico de Málaga / álex Zea

En este punto ha señalado que "en unas primeras cifras y teniendo en cuenta cuáles eran los diferenciales de contratación y de reservas en este año con respecto al año pasado, que el año pasado tampoco fue especialmente una buena Semana Santa, pues estamos entre un 20-30% de disminución en cuanto a esas cifras".

190 millones de pérdidas

"Una primera aproximación nos hace pensar que perderíamos en torno a 190 millones de euros como consecuencia de la ausencia de una conexión en un momento en el que, además, el mercado nacional es el primer mercado en estas fechas", ha expuesto.

"Si no estamos conectados con el resto de España, porque esa conexión obviamente está ahora mismo rota, no existe conexión ferroviaria, pues tendremos unos grandes perjuicios", ha insistido Bernal.

Malaga. Hosteleria : Primer dia de liberacion de medidas contra el COVID (Fotografía: Gregorio Marrero/La Opinion)

La hostelería también siente los efectos negativos de esta 'desconexión' ferroviaria de Málaga / GREGORIO MARRERO

El consejero de Turismo ha dicho que el turismo es la "industria de la felicidad", si bien ha añadido que "también es la industria de la seguridad y de la confianza", punto en el que ha considerado que "lo que está pasando precisamente no alienta o no ayuda a esa concepción, a esa visión de la seguridad y la confianza relacionada con la actividad turística"

Reclamaciones al Gobierno

Arturo Bernal ha pedido al Gobierno de España "que dé concreciones y que dé certidumbres. Lo que no necesitamos son patadas hacia adelante en una industria que inicia el año turístico precisamente ahora".

bernal consejero

Arturo Bernal: "El Gobierno de España, que dé concreciones y que dé certidumbres. Lo que no necesitamos son patadas hacia adelante en una industria que inicia el año turístico precisamente ahora" / ep

Y ha dicho que esta petición al Ejecutivo central no es solo por las desconexiones ferroviarias, sino que también ha aludido a los graves problemas que sufren los municipios del litoral afectados por el tren de borrascas.

El Gobierno debe ponerse "las pilas"

Bernal ha exigido al Gobierno de España que "se ponga las pilas" tanto en conexiones ferroviarias e infraestructuras, como en costas y reposición del litoral, punto en el que ha valorado la puesta en marcha por parte de la Junta del Plan Andalucía Actúa con una inversión de 1.780 millones de euros en una primera instancia.

"Y también desde la empresa pública de Turismo Andaluz y desde la Consejería vamos a llevar a cabo los planes que estamos ya preparando para hacer una promoción especial de estos territorios", ha concluido.

TEMAS

