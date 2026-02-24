Málaga: El precio de vivienda alcanza máximos históricos

El precio de la vivienda registró incrementos superiores al 10 % en el 46 % de los municipios estudiados por la tasadora Tinsa, que apunta que los aumentos más extremos alcanzaron máximos de la última década en municipios de las provincias de Málaga, Madrid, Alicante, Valencia, Cádiz y Cantabria. En tres los principales municipios costeros de la provincia, Vélez-Málaga, Marbella y Málaga capital, los precios subieron el 15,98, 14,89 y 11,38 %, respectivamente. Costes que elevan las tasas de esfuerzo de compra por muy por encima del 35 por ciento, considerado razonable. En Marbella alcanza el 76 %; y en Vélez-Málaga llega al 54 %.

Con datos de cierre de 2025, Tinsa indica en un comunicado que los municipios que registraron mayores aumentos de precio, por encima del 15 % nominal, fueron Torrejón de Ardoz en Madrid; Benidorm en Alicante; Parla en Madrid; Jerez de la Frontera en Cádiz; Vélez-Málaga; Torrevieja y Elche en Alicante y Fuenlabrada y Móstoles en Madrid. Según Tinsa, el precio medio se situó en 2.091 euros el metro cuadrado y los precios más elevados, por encima de los 3.000 euros/m2, se sitúan en Marbella (3.638 €/m²) o Getxo (Vizcaya) y en las áreas metropolitanas de las capitales de Madrid y Barcelona, destacando entre todos ellos Pozuelo de Alarcón (Madrid) con 4.492 euros/m2.

Evolución del precio de la vivienda / Tinsa

En l provincia, el valor medio es de 2.701 euros el metro cuadrado, situándose el precio medio de un piso de 90 m² en los 243.068 €; lo que supone un incremento anual del 13,53 %. En la capital, el coste del m² está en 2.820 € y el precio medio es de 253.820 euros; mientras que en Marbella, 3.638 €/m² y 327.390 €, y en Vélez, 2.314 €/m² y 208.279 euros.

Según los datos del INE, la venta de vivienda en Málaga firmó en 2025 el tercer mejor año de su historia por el tirón de la obra nueva. Durante el pasado año se vendieron más de 36.800 casas. Ese tirón hace el precio medio de la vivienda experimente un en el 4º trimestre de 2025 y los.

Precio medio del metro cuadrado de vienda en los distritos de la capital malagueña. / Tinsa

El incremento del precio medio crece por encima de los dos dígitos en prácticamente en todos los distritos, salvo en Málaga Este (6,14%) y La Palma-Palmilla (3,59%). Tras Teatinos-Universidad (18,48%), se sitúan Bailén-Miraflores (17,32%), Ciudad Jardín, (15,37%), Campanillas (15,36%), Cruz de Humilladero (14,31%), Carretera de Cádiz (13,96%), Churriana (10,46%), y el Centro (10,2%).

Esfuerzos críticos para comprar

El 26 % de los municipios estudiados (un total de 22) presentaron tasas de esfuerzo teórico de compra por encima del 35 % considerado razonable. De ellos, 8 llegaron al 45 %, siendo municipios costeros de Málaga, Alicante y Cádiz los que presentaron las tasas más críticas. Se trata de Marbella (76 %); Benidorm (63 %); Torrevieja (63 %); Vélez-Málaga (54 %); Sanlúcar de Barrameda (52 %); Orihuela (48 %); Chiclana de la Frontera (46 %) y El Puerto de Santa María (45 %).

También por encima de lo razonable, con un esfuerzo de entre el 35- 45 %, se encuentran otros 15 municipios ubicados principalmente en el área metropolitana de Madrid y Barcelona, en Jerez de la Frontera y San Fernando, ambos en la costa de Cádiz, y en Portugalete, en Vizcaya.

En el conjunto de municipios analizados, las variaciones interanuales se sitúan en un rango entre 22,6 % y -3,5 % en términos nominales. Sin embargo, descontando la inflación, estos porcentajes se sitúan entre el 19,2 % y -6,2 % en términos reales. Los incrementos fueron generalizados y un total de 38 de los 84 municipios aumentó por encima del 10 % nominal (en términos reales, los municipios que superaron el doble dígito de aumento fueron 17).