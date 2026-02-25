11 colectivos vecinales de Málaga Este se agrupan en Marea Este

La Asociación Plataforma Marea Este de Málaga se presentó este miércoles en rueda de prensa en el club social de El Candado.

La nueva entidad nace con 11 entidades del Distrito Málaga Este. En concreto, está formada por la Asociación de Vecinos Jarazmín; la Asociación de Vecinos Atalaya de Jarazmín; la Asociación de Vecinos ‘La Unidad’ de La Mosca; la Asociación de Vecinos Torre de las Palomas de La Araña; la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa; la Asociación de Vecinos Parque Clavero; la Asociación de Vecinos Cerrado de Calderón; la Asociación de Vecinos El Candado; la EUCC Miraflores de El Palo y la Urbanización Pinares de San Antón.

Como explicó su presidente, Cósimo Culotta, Marea Este es una plataforma apolítica, que plantea sus acuerdos por unanimidad, para contar con una sola voz, y que tiene como uno de sus principales objetivos «colaborar» con las administraciones, para identificar problemas «y buscar soluciones»; aunque los vecinos son conscientes de que «no son inmediatas», indicó.

Rueda de prensa de presentación de Marea Este, en El Candado. / A.V.

Cósimo Culotta también explicó que, antes de la presentación de la plataforma, han mantenido sendas reuniones informativas tanto con el concejal de Málaga Este, Carlos Conde, como con los grupos municipales.

El presidente de Marea Este remarcó que, uno de los problemas de Málaga Este es la falta de movilidad, por la convivencia con una A7 «atascada», que requeriría de una ampliación de los carriles.

A este respecto, recordó que el Ayuntamiento ha hablado de instalar aparcamientos disuasorios en puntos como el entorno del arroyo de Totalán, para frenar la avalancha de coches del Este, aunque destacó que no cuenta con datos.

Cósimo Culotta también hizo mención a los autobuses lanzadera de la EMT como solución para enlazar con las líneas principales como la 11, la 3 y la 8; aunque Chari Rivera, presidenta vecinal de Parque Clavero, precisó que pierden su utilidad si los fines de semana sólo funcionan «los sábados hasta las 14.30».

Seguridad y Urbanismo

Marea Este también tiene como objetivo aumentar la seguridad en el Distrito Este. Así, Cósimo Culotta reclamó entre otras medidas que vuelva «la policía de barrio».

Con respecto al Urbanismo, la plataforma quiere tomar parte en la gestación del próximo PGOU. En este sentido, Pilar de Torres, presidenta de la Comunidad de Propietarios de El Candado, pidió «más infraestructuras y zonas verdes».

Candados de pisos turísticos en la avenida Juan Sebastian Elcano, en Pedregalejo. / A.V.

Presión turística

También preocupa mucho la presión turística, por eso, Marea Este ha presentado alegaciones para que la nueva Ley de Turismo Sostenible incluya, en su régimen sancionador, las faltas de convivencia a vecinos colindantes con las Viviendas de Uso Turístico.

Para Antonio Gaitán, presidente vecinal de La Araña, «en el barrio no hay viviendas para los vecinos, pero sí para los turistas», lamentó. En la misma línea, Cósimo Culotta criticó: «se están usando muchísimos pisos para el turismo y no tenemos dónde vivir».