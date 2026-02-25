De 99€ a más de 200€: Iberia quita la rebaja en los vuelos Málaga–Madrid y estos son los nuevos precios

La suspensión de la conexión directa por AVE entre Málaga y Madrid continúa teniendo consecuencias en el transporte. La falta de trenes ha provocado un notable incremento en el precio de los vuelos Málaga–Madrid, con tarifas que prácticamente duplican los precios fijados hace apenas unas semanas.

Iberia estableció recientemente, y por tercera vez desde que se interrumpiera la conexión ferroviaria, un precio máximo de 99 euros por trayecto. Este acuerdo, en principio, se mantendría hasta el 11 de marzo. Sin embargo, la aerolínea ha retirado ese tope, lo que ha provocado un nuevo repunte en las tarifas.

Hasta 300 euros por un billete

Actualmente, volar en la ruta Málaga–Madrid cuesta de media 199 euros solo la ida en clase turista. Durante las próximas semanas, los precios oscilan entre los 180 y 200 euros, aunque pueden alcanzar los 268 euros y hasta 343 euros si se viaja el 11 de marzo.

Los billetes baratos Málaga–Madrid escasean. Aunque todavía es posible encontrar algunas plazas por 93 euros, son limitadas. También aparecen tarifas puntuales de 85 euros el 1 de marzo y entre el 5 y el 8 de marzo, aunque con disponibilidad reducida.

Precios de vuelos en Iberia. / La Opinión

Desde la suspensión del AVE, Iberia reforzó sus vuelos entre Málaga y Madrid. A este aumento de frecuencias se sumó Air Europa, que opera siete vuelos diarios Madrid–Málaga–Madrid.

En el último mes y medio, Iberia ha fijado el precio máximo de los billetes en tres ocasiones: el 2 de febrero, el 15 de febrero y posteriormente hasta la segunda semana de marzo. Aunque actualmente no establece un tope cerrado, sus tarifas parten desde 70 euros, dependiendo de la disponibilidad.

Por su parte, Air Europa mantiene precios que oscilan entre los 120 y los 270 euros en clase turista en la ruta Madrid–Málaga.

Por ahora, la alternativa más económica continúa siendo el tren, aunque sin conexión directa. Los servicios ferroviarios llegan hasta Antequera, y desde allí Renfe ha habilitado un tren con parada en Málaga, tanto en sentido ida como vuelta.