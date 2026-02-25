Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informes del 23FFallecida en un incendioTrenes AVEHuelga en el MetroPrecio de la viviendaHorarios de las terrazasMercado de SalamancaOposiciones de Educación
instagramlinkedin

De 99€ a más de 200€: Iberia quita la rebaja en los vuelos Málaga–Madrid y estos son los nuevos precios

La falta de trenes directos que conectan ambas ciudades provoca que los precios se disparen y superen en algunos casos los 300 euros

El precio de los vuelos Málaga-Madrid-Málaga se triplica.

El precio de los vuelos Málaga-Madrid-Málaga se triplica. / L.O

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La suspensión de la conexión directa por AVE entre Málaga y Madrid continúa teniendo consecuencias en el transporte. La falta de trenes ha provocado un notable incremento en el precio de los vuelos Málaga–Madrid, con tarifas que prácticamente duplican los precios fijados hace apenas unas semanas.

Iberia estableció recientemente, y por tercera vez desde que se interrumpiera la conexión ferroviaria, un precio máximo de 99 euros por trayecto. Este acuerdo, en principio, se mantendría hasta el 11 de marzo. Sin embargo, la aerolínea ha retirado ese tope, lo que ha provocado un nuevo repunte en las tarifas.

Hasta 300 euros por un billete

Actualmente, volar en la ruta Málaga–Madrid cuesta de media 199 euros solo la ida en clase turista. Durante las próximas semanas, los precios oscilan entre los 180 y 200 euros, aunque pueden alcanzar los 268 euros y hasta 343 euros si se viaja el 11 de marzo.

Los billetes baratos Málaga–Madrid escasean. Aunque todavía es posible encontrar algunas plazas por 93 euros, son limitadas. También aparecen tarifas puntuales de 85 euros el 1 de marzo y entre el 5 y el 8 de marzo, aunque con disponibilidad reducida.

Precios de vuelos en Iberia.

Precios de vuelos en Iberia. / La Opinión

Desde la suspensión del AVE, Iberia reforzó sus vuelos entre Málaga y Madrid. A este aumento de frecuencias se sumó Air Europa, que opera siete vuelos diarios Madrid–Málaga–Madrid.

En el último mes y medio, Iberia ha fijado el precio máximo de los billetes en tres ocasiones: el 2 de febrero, el 15 de febrero y posteriormente hasta la segunda semana de marzo. Aunque actualmente no establece un tope cerrado, sus tarifas parten desde 70 euros, dependiendo de la disponibilidad.

Por su parte, Air Europa mantiene precios que oscilan entre los 120 y los 270 euros en clase turista en la ruta Madrid–Málaga.

Noticias relacionadas y más

Por ahora, la alternativa más económica continúa siendo el tren, aunque sin conexión directa. Los servicios ferroviarios llegan hasta Antequera, y desde allí Renfe ha habilitado un tren con parada en Málaga, tanto en sentido ida como vuelta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
  2. Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
  3. Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
  4. El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
  5. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  6. Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
  7. Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
  8. Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga

En libertad la madre detenida por presuntos malos tratos a su hija menor en Málaga de los que advirtió el colegio

En libertad la madre detenida por presuntos malos tratos a su hija menor en Málaga de los que advirtió el colegio

El Gobierno tacha de "cifras de barra de bar" los 190 millones que la Junta prevé perder en Semana Santa

El Gobierno tacha de "cifras de barra de bar" los 190 millones que la Junta prevé perder en Semana Santa

De 99€ a más de 200€: Iberia quita la rebaja en los vuelos Málaga–Madrid y estos son los nuevos precios

De 99€ a más de 200€: Iberia quita la rebaja en los vuelos Málaga–Madrid y estos son los nuevos precios

Sabor a Málaga llega a Torremolinos: fechas y horarios de todas las actividades para niños y adultos de esta feria gastronómica

Sabor a Málaga llega a Torremolinos: fechas y horarios de todas las actividades para niños y adultos de esta feria gastronómica

Benahavís impulsa su Agenda Cultural 2026 y se consolida como uno de los grandes destinos culturales de la Costa del Sol

Sabor a Málaga premia a los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia

Sabor a Málaga premia a los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia

La UE elegirá el próximo 25 de marzo la sede de la Autoridad Aduanera a la que aspira Málaga

La UE elegirá el próximo 25 de marzo la sede de la Autoridad Aduanera a la que aspira Málaga

Fallece una mujer de 85 años en el incendio de una casa en el Puerto de la Torre

Tracking Pixel Contents